В IT-городе Иннополисе сменится мэр

Мэр расположенного в Татарстане IT-города Иннополиса Егор Иванов подал в отставку по собственному желанию, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу города и подтвердил «Ведомостям» сам Иванов. Сход граждан, который должен будет принять отставку и выбрать нового мэра, состоится в четверг. По его словам, пока единственный кандидат на эту должность – заместитель Иванова Руслан Шагалеев. Иванов говорит, что поддерживает кандидатуру Шагалеева, которого он знает еще по совместной работе в операторе Yota. Чем займется он сам, Иванов не говорит.

Иннополис находится под Казанью. Его площадь – около 2200 га. По данным «Интерфакса», проект города рассчитан на проживание до 155 000 человек, из которых 60 000 должны быть IT-специалистами. Идею строительства Иннополиса продвигал нынешний министр связи Николай Никифоров, когда руководил министерством информатизации и связи Татарстана, и не оставил его без присмотра и когда переехал в Москву. Минкомсвязи России курирует Иннополис, а федеральный бюджет профинансировал строительство объектов университетского комплекса в размере 4,7 млрд руб.

О том, что Иванова сменит его заместитель Шагалеев, местные татарстанские СМИ писали еще в мае этого года, но тогда этого не произошло, а мэрия города это опровергала.

Иванов был первым мэром Иннополиса с 25 декабря 2014 г. Он был избран 11 жителями, имевшимися на тот момент в IT-городе.

По данным «Интерфакса», сейчас в Иннополисе проживает около 2500 человек. Иванов говорит, что постоянно зарегистрированных в городе, имеющих право принимать участие в голосовании, – 100 человек. Это не только те, у кого есть собственное жилье. По его словам, компании, которым принадлежит жилье в городе, сдают его сотрудникам и могут в виде исключения прописывать в нем этих сотрудников.