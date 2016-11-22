LetterOne приблизилась к контролю над Turkcell

У нее неделя на выкуп контрольного пакета крупнейшего турецкого оператора – его владелец не ответил в срок на оферту

Статья опубликована в № 4208 от 22.11.2016 под заголовком: У Фридмана истекло время ожидания контрольного пакета

Турецкая группа Cukurova не ответила в срок, до 18 ноября, на оферту LetterOne (L1, фонд владельцев «Альфа-групп»), выставленную на долю в Turkcell, сообщил Bloomberg и подтвердил человек, близкий к L1. По данным Bloomberg, L1 может или выкупить этот пакет до 28 ноября, или воздержаться от покупки.

L1 в марте 2015 г. предложила Cukurova купить у нее 13,22% акций Turkcell за $2,7 млрд и запустить «русскую рулетку», оговоренную их акционерным соглашением: если Cukurova не примет предложения L1, то должна продать ей долю в Turkcell (13,78%) по той же цене акции, т. е. за $2,8 млрд.

Пакет Cukurova по сути контролирующий, он дает право управления Cukurova Telecom Holding (CTH), а у него 53% Turkcell Holding, контролирующего акционера Turkcell.

L1 обратилась в турецкий совет по конкуренции с ходатайством о косвенном контроле над Turkcell в сентябре 2015 г. Решение совета неизвестно, но 8 октября 2015 г. «дочка» L1 подписала соглашение о трансфере 51 акции CTH: если она получит эти акции, то передаст их трем голландским штихтингам (см. врез), говорилось в ее документах.

Штихтинги «Альфы» Штихтинг – голландская разновидность траста, у него чаще всего нет собственников, а есть только уставные цели и директора. В такой штихтинг L1 передала часть акций Vimpelcom Ltd. после того, как возникла угроза, что после погашения привилегированных акций, принадлежавших Telenor, у L1 окажется контрольный пакет холдинга и ему придется делать оферту их владельцам.

В 2015 г. турецкая группа игнорировала оферту L1 и подала иск в Лондоне. В августе 2016 г. лондонский арбитраж отклонил его и потребовал, чтобы она решила за 60 рабочих дней, будет приобретать долю L1 в Turkcell или продаст свой пакет, сообщала L1: если Cukurova не ответит на оферту, арбитраж будет считать, что она выбрала продажу своего пакета.

Седьмого ноября группа ВТБ сообщила, что договорилась с «Альфа-групп» о совместных инвестициях в Turkcell. ВТБ объяснил участие в сделке желанием диверсифицировать инвестиционный и кредитный портфель за счет одного из лидеров быстрорастущего и высокодоходного турецкого рынка. Деталей ВТБ не раскрыл, а L1 не комментировала его заявление. В понедельник представитель ВТБ сообщил, что по просьбе клиента банк не раскрывает деталей сделки. У ВТБ много валютной ликвидности, а достойных вариантов инвестирования мало, знает менеджер одного из институтов развития: для ВТБ сделка может стать просто финансовой инвестицией.

«Альфа» бьется за контроль над Turkcell с 2007 г., когда она обвинила турецкую сторону в нарушении кредитного соглашения, по которому заложены акции CTH. Cukurova решила заплатить, но «Альфа» сообщила, что Cukurova просрочила платеж, и потребовала реализовать залог. Суды оставили пакет за Cukurova, после чего «Альфа» и решила запустить «русскую рулетку».

У турецкой стороны мало шансов уклониться от исполнения решения арбитража, считает партнер King & Spalding Илья Рачков. Запретить исполнять решение арбитража Turkcell могут турецкие власти. В России арбитражный суд два года назад фактически запретил «Самаранефтегазу» исполнять акт суда США по одному из разбирательств в связи с делом ЮКОСа, вспоминает Рачков.

Представители L1 и Cukurova не ответили на запросы.