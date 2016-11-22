Facebook потратит $6 млрд на выкуп своих акций

Совет директоров Facebook одобрил программу выкупа собственных акций компании класса А, говорится в сообщении соцсети, опубликованном на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Программа стартует в I квартале 2017 г. и не ограничена по времени. Компания потратит на выкуп до $6 млрд. Другие детали в сообщении не раскрыты.

Это первая в истории Facebook программа выкупа акций. У Facebook есть деньги и, видимо, пока не во что их вложить – нет интересных объектов для покупок и собственные акции – лучший вариант, говорит сотрудник одного из инвестбанков.

На счетах Facebook по итогам III квартала 2016 г. находилось около $2 млрд, еще $4 млрд – денежные эквиваленты, которые компания может быстро обратить в наличные.

Выкуп акций – форма возврата денег акционерам, аналогичная дивидендам, указывает аналитик «Уралсиба» Константин Белов, но дивиденды обычно платят более зрелые компании. У Facebook хорошие финансовые показатели, но недавно соцсеть объявила, что темпы роста ее бизнеса начали замедляться, продолжает аналитик. Заявление о buyback – важный сигнал рынку, компания верит, что ее акции еще вырастут в цене, резюмирует Белов.

Facebook объявил buyback в ночь на субботу по московскому времени, и акции компании сразу выросли на 1,3%. По итогам торгов котировки немного снизились, но в понедельник, 21 ноября, снова начали расти: в 18.00 по московскому времени бумаги подорожали на 2,6% до $119,6 за бумагу. В 2016 г., по данным Bloomberg, капитализация Facebook увеличилась почти на 12% до $338 млрд.

Выручка Facebook в III квартале этого года по сравнению с тем же периодом 2015 г. выросла на 56% до $7 млрд, а чистая прибыль – на 166% до $2,4 млрд. Оба показателя превзошли ожидания рынка, сообщал «Интерфакс». Почти 84% выручки соцсеть получает от размещения рекламы в мобильных версиях своих сервисов; год назад эта доля составляла 78%. Пользователей у Facebook в III квартале стало на 16% больше, чем годом ранее, – 1,79 млрд человек.

Но в следующем году темпы роста выручки Facebook начнут замедляться, предупредила сама компания. В частности, к середине 2017 г. будет достигнут лимит по числу рекламных объявлений в ленте новостей: соцсеть не сможет размещать больше рекламы в ленте, чтобы не раздражать пользователей, объяснила компания. Инвесторов эта новость расстроила: после объявления акции Facebook подешевели на 8%.

Возможно, компания права в том, что хочет ограничить число рекламных объявлений, говорил FT руководитель подразделения цифровой рекламы Mindshare Worldwide Норм Джонстон: «В какой-то момент рекламы может стать слишком много. И с этим надо быть очень осторожным с учетом активного развития рынка блокировщиков рекламы».

Facebook может внести некоторые изменения, чтобы уменьшить влияние этого фактора на выручку, сказал финансовый директор компании Дэвид Венер, но деталей не раскрыл. FT предположила, что у компании есть несколько вариантов. Например, она может повысить цены на размещение, продавать новые форматы рекламы, увеличить продажи за пределами США и т. п. Сейчас у соцсети 4 млн рекламодателей и 60 млн компаний используют свои странички в соцсети бесплатно: превращение даже небольшой части этих бизнесов в рекламодателей могло бы компенсировать насыщение ленты новостей коммерческими объявлениями.

С другой стороны, рекламодателей может насторожить, что за последние несколько месяцев Facebook уже дважды сознавался в ошибках при замерах аудитории. Сначала компания сообщила, что из-за несовершенства методики завышала на 60–70% среднее время просмотра видеороликов в сети. А недавно Facebook раскрыл, что завышал на 7–8% среднее время, которое тратят пользователи на чтение статей в сервисе Instant Articles.

На фоне негативных прогнозов о замедлении роста выручки, новостей об ошибках в измерении рекламы и проблемы с фейковыми новостями сообщение о выкупе акций – позитивный сигнал рынку, приводит издание Seeking Alpha мнение аналитиков инвестбанка JPMorgan.