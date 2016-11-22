ФАС проверит ценообразование на смартфоны Samsung
- Анастасия Агамалова
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит ценообразование Samsung, запрошены материалы по розничным ценам на смартфоны компании, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.
«На Samsung у нас жалобы [о координации цен на смартфоны] есть, мы проверяем. Чем закончится, я пока не могу сказать. Я думаю, в следующем году мы как-то озвучим эту тему с Samsung», – сказал ТАСС начальник управления по борьбе с картелями Андрей Тенишев в кулуарах «Форума действий».
«ФАС запросила у Samsung материалы о ценах на смартфоны, начиная с 1 января 2015 г. Предварительные результаты проверки планируются к январю 2017 г.», - сообщил «РИА Новости» представитель ФАС.
В корейской компании подтвердили получение запроса ФАС и готовят ответ на него. «Деятельность компании Samsung Electronics в России строится в строгом соответствии с законодательством Россис. В своей работе компания Samsung Electronics руководствуется принципами честной конкуренции», - отметил представитель компании.
В августе ФАС возбудила дело в отношении Apple за координацию ценообразования на iPhone. В октябре 2015 г. со стартом официальных продаж смартфонов iPhone 6s и iPhone 6s Plus в России большинство ритейлеров установили и удерживали на них одинаковые цены, заявляли в ведомстве. Дело возбуждено в отношении группы лиц в составе ООО «Эппл Рус», Apple Holding B.V., Apple Sales Ireland, Apple Operations International, Apple Inc.
Ранее представители ФАС неоднократно заявляли, что подозревают сговор при ценообразовании на iPhone последних моделей. По подсчетам службы, в нем участвовали 16 ритейлеров (МТС, «М. Видео», «Билайн», «Эльдорадо», «Евросеть», Ozon, Re:Store, «Связной», «Мегафон», «Юлмарт», Media Markt, «Ситилинк», «Холодильник.ру», DNS, «Ноу-хау», «Техносила»). В
Apple опровергла обвинение ФАС, заявив, что реселлеры сами устанавливают цены на продукты американской компании. Если компании Apple будут признаны виновными, им может грозить штраф в соответствии со ст. 14.32 КоАП за координацию экономической деятельности – от 1 млн до 5 млн руб.
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