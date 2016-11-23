Qiwi даст клиентам «Совесть»

Пока через терминалы Qiwi клиенты могут погашать только кредиты от других банков

«Киви банк», входящий в группу Qiwi, вышел на рынок потребительского кредитования: он выпустил банковскую карту «Совесть». Карты будет выдавать в Москве, в с весны 2017 г. – в Татарстане, рассказал гендиректор Qiwi Сергей Солонин. Свой продукт он называет картами рассрочки: ставка для заемщика в рамках периода рассрочки составит 0%. Срок займа – 1–12 месяцев, сумма – 5000–300 000 руб., рассказывает руководитель кредитного проекта Олег Ряженов-Симс. Их можно будет заказать через интернет и мобильное приложение, кроме того, точки их выдачи будут в местах массового скопления людей, говорит он.

По словам Ряженова-Симса, проект будет зарабатывать за счет вознаграждения от партнеров – магазины, рестораны, АЗС будут платить за то, что проект привлекает им новых клиентов. Среди этих партнеров – Inventive Retail Group, Burger King, Lamoda, «М.видео», «Связной» и др., следует из материалов Qiwi. Сейчас у Qiwi уже более 50 брендов-партнеров по кредитному проекту, их круг расширяется, утверждает Ряженов-Симс.

Платить картой можно будет только в магазинах-партнерах. Сегодня картой можно расплатиться более чем в 1000 таких магазинов в Москве и области, есть и онлайн-ритейлеры, говорит представитель Qiwi. Товары и услуги в других местах с помощью карты оплачивать нельзя, как и снимать с нее наличные.

Большие планы Qiwi планирует, что суммарный размер транзакций к 2020 г. составит 35–40 млрд руб., а чистая выручка от кредитного бизнеса – 15–20 млрд руб. в год, следует из материалов компании. Средняя комиссионная ставка для партнеров к 2020 г. будет составлять 6–7%, говорится в них.

Проект с Qiwi расширяет доступные в «М.видео» кредитные предложения, говорит представитель торговой сети Валерия Андреева. Беспроцентная рассрочка от производителей пользуется заметной популярностью, но формат подразумевает специальные кредитные условия для конкретных товаров, объясняет она. Карта Qiwi позволит приобретать любой товар, что может увеличить трафик магазинов и их продажи, считает Андреева.

Ставку для партнеров Qiwi не раскрывает. Она никак не связана с ключевой ставкой ЦБ и ставками, принятыми на рынке традиционного потребительского кредитования, и ближе к размеру скидки, которую продавцы товаров и услуг дают клиентам скидочных сервисов, говорит Ряженов-Симс. Человек, близкий к одной из розничных сетей, отмечает, что ставка составляет 3–6% и зависит от срока, на который предоставляется рассрочка, а также от параметров конкретного партнера Qiwi. По его словам, у продукта Qiwi есть аналоги за рубежом. Например, в Белоруссии действует аналогичный проект «Халва» МТбанка, приводит он пример.

Qiwi оценивает приблизительную потенциальную аудиторию продукта в 40 млн человек. К 2020 г. планируется выдать более 4 млн карт, следует из материалов Qiwi. В первую очередь компания будет продвигать продукт тем, кто уже пользуется сервисами Qiwi, в частности электронным кошельком Visa Qiwi Wallet (VQW), обещает Солонин. На конец сентября 2016 г. у Qiwi было 16,5 млн активных кошельков (примерно на 1% меньше, чем годом ранее), следует из отчета компании.

За девять месяцев 2016 г. скорректированная чистая выручка Qiwi составила 7,8 млрд руб. (+2,9% год к году), скорректированная чистая прибыль – 3,8 млрд руб. (+15%), следует из отчета компании.

По оценке JPMorgan, на новый продукт Qiwi в пятилетней перспективе может прийтись свыше 50% доходов Qiwi. Но карточный бизнес требует больших затрат, чем процессинговый, в частности из-за расходов на маркетинг, говорится в отчете инвестбанка. Эти расходы могут негативно сказаться на рентабельности Qiwi по EBITDA, отмечают аналитики JPMorgan. Синергии с текущими операциями Qiwi они не видят, кроме получения внутренней информации, позволяющей установить кредитный лимит для заемщика. В результате по итогам 2017 г. Qiwi может ожидать чистый убыток в 1,4 млрд руб., сообщают аналитики JPMorgan, ссылаясь на менеджмент Qiwi.

Кредитный проект окажет значительное влияние на прибыль Qiwi 2017 г. из-за масштабных инвестиций в него, сообщил Солонин на пресс-конференции.

В Альфа-банке уже несколько лет есть аналогичный продукт – карта «Мои покупки», которая позволяет получить при покупке рассрочку до двух месяцев, рассказывает руководитель направления Альфа-банка Алексей Степанов. Сервис Qiwi не сможет составить конкуренции традиционным банковским картам и POS-кредитам, считает он.

«Тинькофф банк» не видит у «Совести» каких-либо существенных преимуществ перед имеющимися на рынке кредитными картами и дебетовыми картами с овердрафтом, утверждает представитель «Тинькофф банка» Дарья Ермолина. Более того, продукт накладывает на клиента ограничение: совершать покупки только у партнеров, поскольку согласно тарифу Qiwi период рассрочки действует только при условии совершения операции в магазинах-партнерах, отмечает она. Многие банки, в том числе «Тинькофф», предоставляют своим клиентам грейс-период для покупок, в течение которого не начисляются проценты за пользование кредитом, – в «Тинькофф» он составляет до 55 дней, а ограничений по торговым точкам нет, говорит Ермолина.