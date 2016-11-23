Федеральная антимонопольная служба проверяет цены на смартфоны Samsung, подозревая производителя в их координации. Ранее она уже возбудила аналогичное дело против Apple

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подозревает Samsung в координации цен на смартфоны, рассказал во вторник телеканалу «Россия 24» замруководителя ведомства Андрей Цариковский. Представитель службы Дарья Силкова пояснила, что ФАС получает жалобы от покупателей на одинаковую стоимость смартфонов Samsung в разных магазинах. Жалобы стали поступать в ФАС после того, как служба начала расследование аналогичных действий со стороны Apple (оно ведется около полугода), рассказал Цариковский.

«Дело еще по Samsung не возбуждено, но мы уже получили первую информацию, которую будем очень внимательно изучать», – цитирует Цариковского сайт «России 24». По его словам, информация о результатах проверки начнет появляться примерно через два месяца.

Представитель Samsung говорит, что компания получила запрос от ФАС, но пока не ответила службе. Представители Inventive Retail Group, МТС и «Вымпелкома» говорят, что не получали запроса от ФАС.

Директор Samsung Mobile в России Аркадий Граф сказал, что производитель не диктует цены ритейлерам, позволяя им самим определять свою ценовую политику. При этом, исходя из своих затрат на разработку и производство той или иной модели, он указывает рекомендованную цену на изделие, разъясняя ритейлерам, из чего она складывается. Граф подчеркивает, что у Samsung нет никаких штрафов для тех ритейлеров, которые устанавливают цену, отличную от рекомендованной.

По мнению партнера юридической компании Orient Partners Ильи Федотова, рекомендуя цены ритейлерам, Samsung подталкивает их к согласованным действиям, если не к картельному сговору.

По данным сервиса «Яндекс.Маркет», цена на флагман Samsung – Galaxy S7 колеблется в диапазоне от 34 000 до 55 800 руб., но в крупных сетях (например, МТС, «Билайн», Media Markt), а также в интернет-магазине самого Samsung он стоит 49 990 руб.

Цены на смартфоны Apple iPhone 6S и iPhone 6S Plus у 16 ритейлеров ФАС проверяла с конца 2015 г. А в августе 2016 г. служба завела дело на пять юрлиц, имеющих отношение к Apple, в том числе на ее российскую «дочку» «Эппл рус», за координацию ценообразования на iPhone. Apple опровергала обвинения в координации цен. «Те, кто занимается перепродажей, устанавливают собственные цены на продукцию Apple, продаваемую в России и по всему миру», – цитировал ТАСС представителя корпорации. По словам Цариковского, которого цитирует сайт «России 24», результатов можно ожидать ближе к весне, «если кто-то из участников картеля не захочет осуществить явку с повинной». Заседание по делу запланировано на 8 декабря.

Не нравятся ФАС и слишком похожие друг на друга цены на iPhone 7, вышедший в сентябре 2016 г. В конце октября 2016 г. ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщил, что ФАС начала проверку цен на iPhone 7 и что через месяц может быть возбуждено новое дело или объединено со старым. Повторная координация цен уже на новую модель смартфона может стать «отягчающим обстоятельством при исчислении штрафа», говорил тогда руководитель ФАС Игорь Артемьев. Согласно КоАП штраф за координацию экономической деятельности составляет от 1 млн до 5 млн руб.