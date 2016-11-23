Беспилотник Facebook – Aquila – потерпел аварию

Aquila – это так называемый атмосферный спутник, весящий порядка 450 кг, с размахом крыла 42 м (это больше, чем у некоторых моделей Boeing 737)

По словам представителя NTSB, 28 июня разработанный Facebook гигантский дрон под названием Aquila, совершая свой первый полет близ города Юма (Аризона), потерпел крушение, связанное с конструктивной поломкой. Как утверждается, никто из людей не пострадал, но поломка оказалась настолько серьезной, что поставила под сомнение дальнейшую пригодность аппарата.

Представительница Facebook отказалась уточнить обстоятельства аварии и называть ее причину до публикации официального отчета NTSB. По словам представительницы, это был пробный полет и его можно назвать успешным. «Мы уже многое узнали из результатов этого испытания и будем узнавать все больше в ходе полетов, которые планируем осуществлять дальше», – говорит представительница.

Со временем Facebook рассчитывает создать целый флот дронов Aquila, которые будут летать на большой высоте, питаясь от солнечных батарей, и обеспечивать широкополосный доступ для 1,6 млрд жителей районов, до сих пор не охваченных сотовой связью. Aquila – это так называемый атмосферный спутник, весящий порядка 450 кг, с размахом крыла 42 м (это больше, чем у некоторых моделей Boeing 737). Ожидается, что такой аппарат сможет функционировать, непрерывно оставаясь в воздухе в течение 90 дней.

Ранее Facebook сообщала, что июньский полет длился 96 минут, на час с небольшим больше, чем планировалось. По данным NTSB, поломка произошла в 7.43 по местному времени. В блоге Facebook сведения о ней появились 21 июля – сообщалось, что инженеры компании анализируют результаты полета, в том числе «конструктивную поломку, произошедшую незадолго до приземления».

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) разрешает владельцам дронов проводить подобные летные испытания только в особых районах, удаленных от трасс обычных самолетов. Сейчас управление разрабатывает правила, регламентирующие использование небольших дронов (массой до 25 кг) и лишь на небольшой высоте (до 120 м). Аналогичные правила для более крупных аппаратов, летающих на больших высотах, могут появиться лишь через несколько лет, хотя представители авиастроительной отрасли призывают регуляторов принимать решения быстрее.

Авария Aquila – не единственная неприятность, постигшая Facebook при выполнении масштабного проекта Internet.org, цель которого – обеспечить повсеместную доступность интернета. В сентябре подготовленный компанией спутник связи был уничтожен в результате катастрофы принадлежащей компании Илона Маска Space Exploration Technologies (SpaceX) ракеты Falcon 9 во время предстартовой проверки на стартовой площадке. А в феврале индийский телекомрегулятор запретил сервис Facebook Internet.org по предоставлению безлимитного доступа к определенным сайтам, посчитав это нарушением принципа сетевой нейтральности.

Перевел Александр Силонов