Бывший гендиректор «СТС медиа» Юлиана Слащева инвестировала в развитие детей

Бывший гендиректор «СТС медиа» Юлиана Слащева стала совладельцем детского образовательного центра «Монсики», следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Сама «Слащева подтвердила это «Ведомостям», но раскрывать финансовые условия вхождения в проект не стала.

По данным «СПАРК-Интерфакса», Слащева стала владельцем 30% этой компании 12 сентября 2016 г., 31,5% принадлежат детскому психологу Виктории Шиманской, 28% – преподавателю Игорю Асташкевичу и 10,5% – Сергею Асташкевичу. Сама компания «Монсики» была создана два года назад. Игорь Асташкевич не стал рассказывать «Ведомостям», почему и как партнером компании стала Слащева. С другими совладельцами «Монсиков» связаться не удалось.

Слащева управляла «СТС медиа» (ранее CTC Media) в августе 2013 г. – мае 2016 г. Этот холдинг управляет телеканалами СТС, «Домашний», «Че» и CTC Love. При Слащевой этот холдинг перестал торговаться на NASDAQ и сменил владельцев – теперь 70% этой компании принадлежит холдингу ЮТВ Алишера Усманова и Ивана Таврина. Остальные акции остались у Telcrest, основные акционеры которого – структуры банка «Россия» и ВТБ. Все эти изменения были связаны прежде всего с ограничениями для иностранцев в российских СМИ (с 2016 г. иностранцы могут владеть или контролировать не более 20% компании – учредителя СМИ). Сделка по продаже компании была закрыта незадолго до ухода Слащевой.

До этого она много лет была гендиректором коммуникационного агентства «Михайлов и партнеры» и вместе с мужем Сергеем Михайловым – совладельцами этой компании. Слащева консультировала крупные российские компании и госструктуры, помогала в политической кампании Михаилу Прохорову.

Управляя холдингом «СТС медиа», Слащева активно интересовалась производством контента для детей. Она даже предварительно договорилась запустить неэфирный детский канал в России в партнерстве с крупной иностранной компанией, рассказывали «Ведомостям» источники в холдинге.

Монсики – вымышленные герои, «проводники в мире эмоций детей», созданные психологом Шиманской. Эти герои – часть методики Шиманской по эмоциональному развитию интеллекта. Она издает книги с этими героями и проводит тренинги для родителей. В августе в Москве открылся первый образовательный центр «Долина монсиков».

Приглашение в «Союзмультфильм» Слащева вместе с «Союзмультфильмом» запустит онлайн-кинотеатр для детей, сообщил RNS со ссылкой на гендиректора студии Глеба Давыдова. Слащева лишь подтвердила «Ведомостям», что приняла приглашение стать членом попечительского совета студии, кинотеатр вместе со студией она запускать не будет: «Мы обсуждали с «Союзмультфильмом» другие совместные проекты, но, прежде чем принимать по ним решение, студии, на мой взгляд, необходимо определиться в целом со стратегией развития».

Слащева, по собственным словам, намерена активно развивать бренд «Академия монсиков» и инвестировать в этот бизнес собственные средства. Размер предполагаемых инвестиций она не раскрыла. На базе «Академии монсиков» вырастет большой развлекательно-образовательный холдинг, рассчитывает Слащева. Зарабатывать компания будет на продаже лицензий для использования образов монсиков в товарах для детей, франшизе на использование методики Шиманской детскими образовательными учреждениями, а также на собственных образовательных центрах, рассказала она. Наконец, следующей весной на базе «Академии монсиков» будет создана интернет-платформа, где воспитатели, преподаватели и родители смогут освоить методику развития эмоционального интеллекта, добавила Слащева.

Она уверена в инвестиционной привлекательности проекта: «Родители стараются не экономить на образовании детей, а в особенности на развитии дошкольников».

Пока монсики не слишком популярны среди детей, признает Слащева: по собственной оценке компании, сейчас об этих героях знает лишь 3000–4000 детей в России. Для продвижения монсиков компания снимет мультсериал совместно с одной из крупнейших анимационных студий в России, рассказала она, но имя партнера не раскрыла. Но это не «Союзмультфильм», уточнила она, но с этой студией компания тоже может сотрудничать: «Я предложила «Союзмультфильму» использовать их героев для образовательной методики, они эту идею поддержали, но пока никаких конкретных решений не принято».

Рынок дошкольного образования действительно перспективен – с ростом доходов все большее число родителей хотят заменить государственные детские сады на частные, соглашается основатель «Бэби-клуба» Юрий Белонощенко. В 2015 г. в России работало 206 центров «Бэби-клуба», говорит он, выручка проекта составила 672 млн руб. Это меньше 1% рынка дошкольного образования, полагает он.

В 2014 г. в России было продано лицензионных товаров на общую сумму 150–170 млрд руб., 95% этих денег пришлось на товары с мультипликационными брендами (расчеты отраслевого издания «Вестник лицензионного рынка»). В 2015 г. российские аниматоры заработали на продаже товаров под анимационными брендами около 5,5 млрд руб., оценил журнал.