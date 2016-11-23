Капитализация BuzzFeed практически не растет

BCUniversal (NBCU) инвестировала еще $200 млн в BuzzFeed, следует из раскрытия этого интернет-проекта. Весь BuzzFeed был оценен в $1,7 млрд, рассказали несколько источников, знакомых с деталями. Год назад NBCUniversal вложила в BuzzFeed те же $200 млн, тогда компанию оценили в $1,5 млрд. Получается, за год капитализация проекта мало изменилась. По данным CrunchBase, с учетом последнего раунда инвесторы уже вложили в BuzzFeed $496 млн.

Также BuzzFeed и NBCU раскрыли новые планы по объединению продаж рекламы и производства контента. У них появятся пакетные предложения для рекламодателей. BuzzFeed займется производством нативной рекламы для NBCU и продвижением контента этой компании в социальных сетях.

«Инвестиции позволят нам ос­тать­ся полностью независимой компанией, но получить доступ к опыту и ресурсам сильнейшей и крупнейшей медиакомпании», – цитируются в сообщении слова гендиректора и основателя BuzzFeed Йона Перетти.

BuzzFeed рассчитывает, что его выручка в этом году составит $250 млн, рассказали источники, знакомые с результатами компании. В прошлом году доходы компании составили $170 млн, что оказалось на 20% меньше прежде заявленного плана, говорят три источника, знакомые с ситуацией. Один из источников добавил, что в 2018 г. BuzzFeed рассчитывает выйти на биржу и стать публичной компанией. Представитель BuzzFeed не комментирует эту информацию.

Обычно быстро растущие стартапы ищут способы заметно увеличить капитализацию при получении следующих раундов инвестиций. Если капитализация не растет, это может означать проблемы в бизнесе. BuzzFeed дорожает медленнее, чем хотелось бы, из-за нескольких факторов, в частности более медленного, чем предполагалось, роста доходов от продажи контента и сложностей в монетизации трафика на некоторых платформах, прежде всего Facebook, где проект собрал огромную аудиторию, рассказали источники, знакомые с деталями работы компании.

В рамках нового раунда инвестиций NBCU предприняла несколько шагов, чтобы подстраховаться, сообщили два источника, знакомые с деталями. Этот инвестор получил право на дополнительный пакет акций BuzzFeed, если публичное размещение его акций пройдет по более низкой цене, чем рассчитывает компания. Также NBCU сможет первой продать свой пакет акций, если какой-либо другой инвестор захочет выкупить BuzzFeed целиком.

Перевела Ксения Болецкая