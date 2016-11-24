ФАС возбудила дело против шести поставщиков компьютеров

Их подозревают в картельном сговоре при поставках ПК для Центральной избирательной комиссии

Статья опубликована в № 4210 от 24.11.2016 под заголовком: Картель для избиркома

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело по подозрению в картельном сговоре против шести поставщиков компьютерной техники – ООО «Бизнес компьютерс групп», ООО «АМИ-Нетворк», ЗАО «Крок инкорпорейтед», ООО «Супервэйв групп», ЗАО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС», ООО «Производственная компания «Аквариус», сообщила служба на своем сайте.

ФАС подозревает, что эти компании заключили антиконкурентное соглашение, участвуя в электронном аукционе на поставку техники для ГАС «Выборы». Аукцион проводило ФГКУ «Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» (ФЦИ ЦИК). Оно и попросило ФАС проверить компании по фактам возможного картельного сговора, передает «Интерфакс» слова зампреда ЦИК Николая Булаева.

В ходе аукциона из шести допущенных к торгам организаций ценовые предложения были поданы только двумя, пишет ФАС: «Бизнес компьютерс групп» и «Супервэйв групп». Они снизили начальную цену контракта всего на 1%. Эти компании предложили на аукционе системные блоки Hewlett-Packard (HP) и Lenovo соответственно (см. врез). При этом российские производители – «Крафтвэй» и «Аквариус» отказались предлагать свои цены, несмотря на преференции как поставщиков отечественного оборудования. ФАС ссылается на приказ Минэкономразвития, по которому во время аукциона заявленная российским поставщиком цена при сравнении заявок снижается на 15%, но если он выигрывает, то ему выплачивается полная сумма, указанная в заявке.

Поиск сговора 1 млрд руб. более десятка аукционов на такую общую сумму проверяет ФАС, подозревая HP и Lenovo в картельном сговоре. Проверки в этих компаниях начались на прошлой неделе

«Анализ электронной переписки, полученной в ходе внеплановых проверок организаций, а также других документов и информации позволил нам прийти к выводу о наличии признаков заключения соглашения, направленного на поддержание цены контракта», – цитируется в сообщении ФАС начальник управления по борьбе с картелями Андрей Тенишев. Контракт уже исполнен и результаты торгов аннулированы быть не могут, говорит представитель ФАС.

Президент «Крафтвэй» Алексей Кравцов говорит, что компания не получала официального уведомления ФАС о возбуждении дела. Отказ от аукциона Кравцов объяснил опытом сотрудничества с ФЦИ ЦИК: однажды небольшие несоответствия в поставляемом оборудовании привели к расторжению контракта с уплатой штрафных санкций в размере около 40 млн руб. Поэтому компания решила не рисковать, поскольку не была уверена, что сможет вовремя произвести оборудование.

Заявившись на конкурс, поставщик вправе отказаться от участия в торгах по экономическим причинам, но одновременный отказ всегда настораживает, объясняет руководитель антимонопольной практики юридической компании Sameta Андрей Астанин. Вместе с минимальным снижением цены это является типичным признаком картельного соглашения, объясняет он.

Представители «Аквариуса» и «Крока» отказались от комментариев. Остальные поставщики не ответили на вопросы.