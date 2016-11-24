Microsoft готов предоставить социальным сетям доступ к программной платформе Outlook

Microsoft готов предоставить соцсетям доступ к программной платформе Outlook, чтобы те не возражали против покупки им сети LinkedIn

На такие уступки компания может пойти, чтобы конкуренты не возражали против покупки интернет-гигантом сети LinkedIn

Корпорация Microsoft, пытающаяся добиться от регуляторов Европейского союза одобрения на покупку владельца социальной сети LinkedIn, на прошлой неделе заявила о готовности пойти на ряд серьезных уступок в своей политике. В частности, Microsoft предлагает предоставить конкурирующим социальным сетям доступ к программной платформе Outlook, предназначенной для управления почтой и календарным планированием.

Источники сообщают, что в случае успеха сделки с LinkedIn Microsoft позволит конкурентам использовать в их сетях надстройки и программный интерфейс (API) Outlook. Впрочем, добавляют они, у некоторых соцсетей уже есть доступ к этим программным средствам.

Если предложение Microsoft будет принято, пользователи смогут, скажем, при планировании мероприятий в Outlook сопровождать свои данные профилями участников не только сети LinkedIn, но и ряда других сайтов, включая немецкую сеть XING, ориентированную на специалистов.

Даже если все предлагаемые меры будут приняты, у конкурирующих соцсетей не будет непосредственного доступа к массивам данных сети LinkedIn. Предоставления такого доступа добивалась компания Salesforce.com, также претендовавшая на покупку LinkedIn, но проигравшая в этой борьбе Microsoft.

О сделке Microsoft с LinkedIn было объявлено в июне, и Microsoft надеется завершить покупку до конца этого года.

Получив предложение об уступках от Microsoft, Европейская комиссия, определяющая антимонопольную политику ЕС, попросила конкурирующие компании высказаться на эту тему (в частности, дать приблизительную оценку стоимости и доступности принадлежащих LinkedIn данных) и продлила до 6 декабря срок рассмотрения условий сделки с LinkedIn. Если к этой дате у регулятора останутся сомнения в правомерности сделки, срок может быть продлен для проведения дополнительного расследования. В свою очередь Microsoft указывает, что значительная часть данных есть на других сайтах, в том числе в Facebook, и что это необходимо учитывать при анализе.

Salesforce настаивает на дополнительном расследовании.

Перевел Александр Силонов