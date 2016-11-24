Каждый пятый билет в кино – русский

Доля российского кино в прокате вырастет с 18,9% в 2015 г. до 20,5% по итогам 2016 г. (показатель рассчитывается по числу билетов), прогнозирует Министерство культуры. Об этом вчера, 23 ноября, в Совете Федерации заявил заместитель министра культуры Сергей Обрывалин, сообщило RNS. Число российских фильмов на экранах кинотеатров тоже увеличивается, заявил чиновник: в 2014 г. их было 82, в 2015 г. – 129, в 2016 г. – 135.

Увеличение доли российского кино – принципиальный вопрос для чиновников, ответственных за кино. Оно менее популярно, чем голливудские блокбастеры. Если в 2008 г. русская доля составляла 25,7%, то в последние три года – около 18% (данные государственного Фонда кино). Чтобы поднять эту цифру, министр культуры Владимир Мединский не раз предлагал ограничение по числу сеансов голливудских фильмов в российских кинотеатрах. Год назад он говорил, что власти не будут вводить жесткие меры, если доля российских фильмов превысит 20%.

По данным Фонда кино, за первые 10 месяцев этого года доля российских фильмов составила 18%. Это совпадает с данными по доле отечественных фильмов у «Бюллетеня кинопрокатчика»: 17,7% – по числу билетов и 17,4% – по кассе. Руководитель отдела аналитики «Бюллетеня» Андрей Белый говорит, что этот показатель растет, только если в прокат выходят очень заметные картины, в этом году такой стал «Экипаж» от «Тритэ», сборы которой превысили 1,4 млрд руб. По итогам года доля российских фильмов, скорее всего, не превысит 18%, прогнозирует он.

Сборы отечественных фильмов вырастут с 7,2 млрд в 2015 г. до 8 млрд руб. в 2016 г., сообщил Обрывалин. К 13 ноября российские фильмы уже собрали 7,3 млрд руб. и по итогам года их касса будет больше 8 млрд руб., полагает Белый.