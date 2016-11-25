Представители рекламной индустрии пожаловались омбудсмену Борису Титову на госкомпании

Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) просит бизнес-омбудсмена Бориса Титова помочь с пересмотром требований к тендерам госкомпаний таким образом, чтобы в них могли участвовать небольшие и средние рекламные агентства. Это следует из письма АКАР, с которым ознакомились «Ведомости». Титов письмо получил, говорит его представитель: «Ситуация вызывает обеспокоенность, сейчас по ней проводится юридическая экспертиза».

Сегодня госкомпании, проводя тендеры на размещение рекламы, устанавливают различные искусственные барьеры, говорится в письме, некоторые из них «прибегают к практике закрытых для подавляющего большинства рекламных агентств тендеров». Ассоциация приводит в качестве примера тендеры «Роснефти», где могут принимать участие только агентства с подтвержденным среднегодовым оборотом не менее 400 млн руб. Другие госкомпании устанавливают требования к численности штата и позициям в рейтинге. В результате контракты получают крупные агентства, а небольшие компании «отсеиваются еще на этапе допуска к участию», сетуют авторы письма. Они просят Титова помочь добиться пересмотра требований к тендерам госкомпаний, чтобы обеспечить равные условия конкуренции.

АКАР представляет интересы всей рекламной индустрии – прежде всего самих медийных площадок (телеканалов, интернет-компаний, радиостанций, операторов наружной рекламы), их селлеров и рекламных агентств. В АКАР входят и крупнейшие участники рекламного рынка, но 80% ее членов – малый и средний бизнес, говорит президент коммуникационной группы TWIGA и вице-президент АКАР Александр Оганджанян. Правда, в расходах на рекламу доля таких компаний из-за ограничения конкуренции не превышает, по его словам, 10–15%. Оганджанян напоминает, что с 2018 г. вступят в силу поправки в одно из постановлений правительства: они обяжут госкомпании отдавать малому и среднему бизнесу не менее 15% объема закупок.

По данным АКАР, по итогам 2015 г. рекламодатели в России потратили на продвижение 307 млрд руб. Из них на агентства малого и среднего бизнеса пришлось около 3–4,6 млрд руб. В марте этого года АКАР написала письма руководителям «Газпрома», «Роснефти», «Ростелекома», ВТБ и др. «Но посыл был услышан далеко не всеми», – говорится в письме АКАР Титову.

В тендерах ВТБ, Сбербанка и «Совкомфлота» нет дискриминирующих требований к участникам, заверяют представители этих компаний. Представитель «Газпрома» отказался от комментариев, представители «Алросы» и «Роснефти» не ответили на запрос. «Ростелеком» отдает небольшим агентствам 10% объема закупок рекламы, утверждает его представитель.