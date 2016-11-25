YotaPhone продолжает приносить убытки

Убыток разработчика первого российского смартфона с двумя экранами YotaPhone, компании Yota Devices, за пять месяцев с 27 апреля по 30 сентября 2016 г. составил 60,6 млн гонконгских долларов (около $7,8 млн по курсу четверга), следует из опубликованной в четверг отчетности владельца 30% Yota Devices, гонконгской компании China Baoli Technologies.

China Baoli раскрыла свою долю (18,1 млн гонконгских долларов) в убытке компании Yota, зарегистрированной на Каймановых островах (владеет Yota Devices), который был получен после приобретения этой доли. Сделка была закрыта 27 апреля – China Baoli (тогда называвшаяся Rex Global Entertainment) выкупила 30% Yota Devices за $46,2 млн у Telconet Capital Limited Partnership Сергея Адоньева и Альберта Авдоляна. Гонконгская компания хотела купить все 64,9%, принадлежавших Telconet, но листинговый комитет Гонконгской биржи счел, что сделка с Telconet может представлять из себя так называемое обратное поглощение, когда объект покупки стоит больше, чем покупатель, и условия сделки пришлось изменить.

Структура сделки предполагала, что China Baoli также возьмет на себя часть долгов Yota Devices перед Telconet: $7 млн по кредиту, предоставленному кипрской Yota Devices (впоследствии сумма могла вырасти до $15 млн), и $27 млн, которые занимала у Telconet другая «дочка» Yota Devices, зарегистрированная на Британских Виргинских островах. То есть всего долг должен был составить от $34 млн до $41 млн.

Согласно отчету гонконгской компании, сейчас компании Yota (одна – зарегистрированная на Кипре, а вторая – на Британских Виргинских островах) должны ей в сумме уже 334 млн гонконгских долларов ($43 млн).

Согласно отчету China Baoli, выход третьей модели YotaPhone состоится в 2017 г. На следующий год назначен также выход на китайский рынок. В ноябре для этого было заключено соглашение и создано СП с китайским производителем Coolpad. Структуре China Baoli будет принадлежать в нем 51%, китайскому партнеру – 49%. Его уставный капитал составит 200 млн юаней (около $30 млн), которые партнеры внесут пропорционально их долям.

Компания и ее акционеры (Telconet с 64,9%, «Ростех» с 25,1% и менеджмент с 10%) много инвестировали в разработки, технологии, каналы продвижения и продаж, логистику, центры поддержки клиентов – отсюда и убытки, объясняла ранее гендиректор Marsfield (управляющая компания Telconet) Екатерина Лапшина. Но благодаря этим инвестициям себестоимость смартфона снизится, надеялась она, и модель YotaPhone 3 должна стать операционно рентабельной. Вчера представитель Marsfield не стал комментировать отчетность China Baoli.

Источники, близкие к акционерам Yota Devices, рассказывали о трениях между акционерами Yota Devices. По их словам, китайские партнеры не соблюдают условий договора, подписанного при приобретении пакета в Yota Devices. Так, выход третьей модели YotaPhone, который был запланирован на конец 2016 г., отложен на следующий год. Китайцы сосредоточены только на выпуске собственной модели смартфона с двумя экранами по полученной от Yota Devices технологии в кооперации с Coolpad, объясняют они. Приоритетом для Yota Devices остается выпуск третьего поколения смартфона и построение системы дистрибуции в Китае и России, возражала Лапшина.

Между тем недавно два человека, близких к акционерам Yota Devices, а также знакомый нескольких менеджеров Yota Devices рассказывали, что Telconet собирается в скором времени завершить продажу своей доли в Yota Devices гонконгскому партнеру. Представитель Marsfield это опровергал.

Представитель «Ростеха» (госкорпорации принадлежит 25% Yota Devices) не ответил на запрос «Ведомостей».