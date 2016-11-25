Дональд Трамп настаивает на переносе производства Apple в США

Дональд Трамп недавно созванивался с гендиректором Apple Тимом Куком. В беседе с топ-менеджером избранный американский президент настаивал на том, чтобы Apple перевела производство своей продукции из Азии в США. Об этом сам Трамп рассказал в большом интервью изданию The New York Times. Он сказал, что рассматривал бы это как реальное достижение.

Apple никак не прокомментировала это заявление.

Однако японское агентство Nikkei сообщило, что ключевой сборщик устройств Apple – компания Hon Hai Precision Industry, также известная как Foxconn Technology Group, – изучает возможность переноса производства iPhone в США. Apple попросила об этом двух сборщиков – Foxconn и Pegatron еще в июне, пишет агентство, но если Foxconn согласился рассмотреть такую возможность, то Pegatron отказался от идеи сразу из-за увеличения затрат на сборку в этом случае.

При этом один из источников агентства отметил, что перенос производства в США более чем удваивает его стоимость. По данным исследовательской компании IHS Markit, стоимость производства iPhone 7 с памятью объемом 32 Гб – $225, в то время как цена распространения этого телефона – $649.

Убедить Apple переместить производство в США будет нелегко, пишет издание The Verge. В течение последних 15 лет количество рабочих в США только сокращалось, еще в 2011 г. на это обращал внимание Стив Джобс.

Но это, по мнению The Verge, не единственная проблема для переноса производства в США. В частности, встает вопрос стоимости, так как в Китае производятся компоненты для смартфонов и воссоздание этой цепочки в США не будет легким и дешевым, отмечает издание.

План Трампа, как заявил он в интервью The New York Times, состоит в том, чтобы провести масштабное налоговое сокращение для корпораций, а также дерегулирование во всех возможных областях. Также Трамп упомянул, что рассматривает возможность введения больших налогов на товары, импортируемые из Китая.

Apple уже предпринимала попытки переносить части производства в США. Компания начала сборку Mac Pro и делает некоторые из его частей в США с 2013 г.; но это нишевый продукт, он не обновлялся в течение трех лет. Apple также пыталась совместно с партнерами запустить на территории США производство сапфирового стекла, но этот запуск не состоялся из-за несостоятельности партнера.