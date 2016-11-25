Продажи iPhone 7 в России вдвое выше, чем предыдущей модели – 6s

В октябре 2016 г. в России было продано чуть менее 92 000 iPhone 7 и iPhone 7 Plus, следует из отчета компании – партнера нескольких сотовых ритейлеров. Те же данные – у человека, близкого к компании – партнеру нескольких производителей электроники. Всего в России в октябре 2016 г. было продано чуть менее 2,5 млн смартфонов, говорится в отчете, с которым ознакомились «Ведомости». Таким образом, iPhone 7 заняли чуть менее 3,7% российского рынка смартфонов в штуках. 3,5%, следует из материалов компании – партнера нескольких производителей.

Наиболее ходовой моделью оказался iPhone 7 со 128 Гб памяти – за месяц продано почти 35 000 устройств. В категории премиальных смартфонов (от 25 000 руб.) iPhone 7 и 7 Plus заняли 36,5%.

Интерес к iPhone 7 выше, чем к iPhone 6s, появившимся в России годом ранее, рассказывали представители ритейлеров. Продажи начались 9 октября 2015 г., а в ноябре 2015 г. было продано около 44 000 iPhone 6s и 6s Plus всех модификаций. Эти данные подтверждает человек, близкий к компании – партнеру нескольких производителей телефонов. В штуках продажи тех аппаратов в России были почти на 46% ниже, чем iPhone 7 в октябре 2016 г., заняли они в первый полный месяц продаж около 2,3% рынка смартфонов.

Серебро Apple 2-е место по продажам смартфонов в России заняла Apple в октябре 2016 г. (данные компании – партнера нескольких ритейлеров). Ее доля рынка составила 13,6%

Phone 7 стал одним из самых популярных смартфонов в «Связном» в октябре, говорит его представитель Сергей Тихонов. Он мощнее предшественника, у него новые возможности фото- и видеосъемки, устройство защищено от брызг, перечисляет он. Популярностью пользуются и iPhone новых цветов – черного матового и черного оникс, продолжает он. На востребованность модели iPhone 7 Plus влияет также размер: все больше людей в России выбирает фаблет в качестве «первого экрана» – он совмещает в себе функции смартфона и планшета, говорит Тихонов.

IPhone 7 более функционален, чем предыдущие смартфоны Apple, передал «Ведомостям» директор департамента закупок «Евросети» Алексей Широков. Аппарат вышел на рынок в двух новых цветовых решениях – Jet Black и Black, что спровоцировало дополнительный интерес покупателей, подтверждает Широков слова Тихонова.

«М.видео» в сентябре – октябре 2016 г., по собственной оценке, продавала каждый четвертый iPhone новой линейки в России, говорит представитель сети Валерия Андреева.

Спрос на новую линейку смартфона существенно превысил результаты предыдущей – iPhone 6s, подтверждает она.

Модели с экраном 4,7 дюйма пользуются более высоким спросом, чем устройства с экраном 5,5 дюйма (iPhone 7 Plus), за счет своей универсальности, указывает Андреева.

Правда, iPhone 7 каждой отдельной модификации – не самый продаваемый смартфон Apple в России. Продажи iPhone 5s с памятью 16 Гб, появившегося на рынке еще осенью 2013 г., в октябре 2016 г. составили чуть менее 68 000 шт. На него пришлось почти 20% всех продаж аппаратов Apple в России (а в сентябре – около 44%). Модель 5s получилась оптимальной по соотношению качества и цены, говорил ранее «Ведомостям» президент «Евросети» Александр Малис. К тому же розничные цены на аппарат постоянно снижаются, поэтому интерес к нему высок до сих пор, объяснял он.

Доля Apple в высоких сегментах смартфонов, в принципе, очень высока, а в месяц выхода новинок она становится еще больше, так как люди целенаправленно ждут их, замечает сотрудник одного из ритейлеров. В течение нескольких недель с момента премьеры и появления в магазинах iPhone влияют на всех производителей, интерес к флагманским устройствам которых снижается, утверждает он. По его словам, та же ситуация наблюдалась и во время выхода iPhone 6 и iPhone 6s. Причина лидерства Apple в высоких сегментах – прежде всего в широком ассортименте аппаратов стоимостью более 30 000 руб.: все iPhone, которые продаются сейчас на российском рынке, кроме модели 5s, стоят больше, считает этот человек.

Представитель Apple отказался от комментариев.