В России начнет выходить русская версия делового журнала Inc.

В России начнет издаваться русская версия известного американского делового журнала Inc., ориентированного на малый и средний бизнес. Издавать Inc. будет компания, подконтрольная Дмитрию Палихате – сыну бизнесмена Владимира Палихаты, руководящего инвесткомпанией Legacy Square Capital (ранее возглавлявшего концерн «Росэнергомаш»).

«Я привел в Россию известный американский бизнес-журнал Inc., рассматривая его как самый качественный инструмент для помощи стартапам, малому и среднему бизнесу», - цитируются слова Палихаты на сайте Legacy Square Capital.

У русской версии Inc. уже есть собственный сайт – incrussia.ru. Из опубликованной на нем информации следует, что главный редактор русского Inc. – Александр Федорчук, а учредитель журнала – ООО «Издательская компания «Совет директоров». По данным Роскомнадзора, у этой компании с конца 2015 г. две лицензии – на издание печатного СМИ (журнала) и лицензия сетевого издания. ООО «Издательская компания «Совет директоров» на 75% принадлежит компании «Бизнес проперти», 100% которой владеет Дмитрий Палихата. Еще по 12,5% ООО – у Никиты Кима и Ильи Мерензона (данные «СПАРК-Интерфакса»).

Совладелец ООО «Издательская компания «Совет директоров» Никита Ким сказал «Ведомостям», что Владимир Палихата является основным инвестором проекта. Сумму инвестиций он не раскрыл. «У Палихаты отчасти гуманитарная миссия – он считает необходимым поддержать малый и средний бизнес в стране таким удобным и качественным инструментом, как Inc., - объяснил Ким. - При этом, несмотря на сложные для СМИ времена, мы видим российский Inc. прибыльным изданием. Inc. Russia – это малый и средний бизнес, это стартапы – серьезная и платежеспособная целевая аудитория».

«К тому же бумажная версия журнала, которая начнет издаваться в 2017 г., может стать не только и не столько рекламным носителем, но и инструментом рекламной кампании, - добавил Ким. - Ведь одно дело приходить к рекламодателям с рассказом о крутом журнале, другое - с крутым журналом в руках».

Доходы журналов падают Печатная пресса переживает нелегкие времена, за последние три года только рекламные доходы журналов сократились вдвое. По данным Ассоциации коммуникационных агентств России, продажи рекламы в печатных СМИ начали активно снижаться в 2013 г. Тогда этот рынок упал на 10% по сравнению с 2012 г. до 41,2 млрд руб., рекламные доходы журналов снизились на 8% до 20,1 млрд руб. В 2014 г. падение составило 11% до 33 млрд руб., доходы журналов снизились до 16,5 млрд руб. А в 2015 г. рынок рекламы в прессе упал еще на 29% до 23,3 млрд руб., доходы журналов сократились до 11,6 млрд руб.

У ООО «Издательская компания «Совет директоров» куплена лицензия у американского Inc. на выпуск журнала не только в России, но в нескольких странах ближнего зарубежья, говорит Ким.

Представитель Inc. пока не ответил на запрос «Ведомостей».

Американский Inc. начал выходить в 1979 г., журнал основал Бернард Голдхирш, занимавшийся до этого изданием СМИ морской тематики. «Inc. Russia сохранит главную концепцию американского издания – это не просто ресурс, а главный помощник предпринимателей в их повседневной бизнес-жизни», - говорится в сообщении на сайте Legacy Square Capital.

В журнале будут публиковаться истории успеха и провалов предпринимателей, колонки экспертов, а также сборник пошаговых инструкций о том, как создать и развивать свое дело. «За год мы создадим не менее 200 инструкций – это будет самая полная энциклопедия о том, как делать бизнес в России», - говорится в сообщении.