Онлайн-кинотеатры просят Госдуму не ограничивать долю иностранных акционеров

Статья опубликована в № 4213 от 29.11.2016 под заголовком: Онлайн-кинотеатры не хотят в реестр

Ассоциация «Интернет-видео» попросила председателя Госдумы Вячеслава Володина, руководителей думских комитетов по информполитике Леонида Левина и по безопасности Василия Пискарева не допустить ускоренного принятия законопроекта о регулировании работы видеосервисов в России. «Ведомости» ознакомились с копиями писем. На каждой из них стоит штамп о получении отделом фельдъегерской связи Госдумы.

Речь идет о законопроекте, разработанном Медиа-коммуникационным союзом (МКС). В эту организацию входят крупнейшие операторы связи и медиахолдинги – «Газпром-медиа», «Национальная медиа группа» (НМГ), «CTC медиа», «Цифровое телевидение» («дочка» ВГТРК и «Ростелекома»). Одна из основных идей законопроекта – ограничить иностранное владение видеосервисами, работающими в России: иностранцы смогут владеть не более чем 20% таких компаний. Также видеосервисы должны будут регистрироваться в реестре Роскомнадзора, заранее проверять загружаемый контент на предмет соблюдения российского законодательства, удалять неактуальный или недостоверный контент о пользователях по их просьбе. Действие законопроекта распространяется на сервисы с аудиторией более 100 000 пользователей в месяц.

В минувшую пятницу разработанный МКС законопроект был внесен в Госдуму депутатами Андреем Луговым и Шамсаилом Саралиевым. Документ претерпел незначительные изменения, несмотря на критику интернет-компаний, онлайн-кинотеатров и экспертного совета при правительстве.

Сколько зрителей По данным TMT Consulting, аудитория всех легальных онлайн-кинотеатров составила в прошлом году 38,5 млн пользователей, выручка – 3,4 млрд руб. Ежемесячная аудитория одного Ivi.ru составила в октябре 4,5 млн человек (данные TNS).

Директор «Интернет-видео» Алексей Бырдин пишет, что законопроект разрабатывался МКС без участия отрасли и экспертного обсуждения. Он ограничивает конкуренцию и вводит для некоторых российских сервисов избыточные ограничения. В частности, Бырдину не нравится норма об ограничении иностранного владения: она, по его мнению, безосновательно ограничивает видеосервисы в выборе источников финансирования. Директор ассоциации указывает в письме, что операторы и медиахолдинги, интересы которых представляет МКС, сейчас занимают всего по 12% рынка онлайн-видео в рунете. Тогда как на независимые проекты приходится более 70% рынка. Ранее Бырдин говорил «Ведомостям», что цель законопроекта МКС – вынудить независимые видеосервисы продаться крупным холдингам на невыгодных условиях. В «Интернет-видео» входят крупные онлайн-кинотеатры рунета – Ivi.ru, Play, Amediateka, Megogo, TVzavr. У многих из них иностранные инвесторы: например, крупной долей в Ivi.ru владеет американское семейство фондов Baring Vostok.

«Интернет-видео» предлагает депутатам другой вариант регулирования – по аналогии с принятым в этом году законом о новостных агрегаторах. Этот закон вводит в законодательство само понятие агрегатора, регулирует отдельные виды его деятельности и обязывает организаторов таких сервисов работать через российские юридические лица, приводит пример Бырдин.

Безусловно, есть желание принять этот законопроект, говорит источник в Госдуме, причем как со стороны части индустрии, так и со стороны власти. Есть совпадение желаний и старых опасений насчет прихода в Россию крупных иностранных игроков. Бывший руководитель МКС Сергей Петров заявлял ранее об угрозе «перспективам импортозамещения» со стороны недавно ставшего доступным российским пользователям американского онлайн-кинотеатра Netflix. Но из-под удара надо вывести российские проекты, говорит собеседник «Ведомостей» в Госдуме.

Цель проекта – упорядочение отношений на рынке распространения контента в интернете, создание четких и понятных правил ведения бизнеса в этом сегменте, гарантирующих устойчивое развитие рынка в перспективе, говорит представитель МКС. Союз готов принимать участие в обсуждении наравне с другими заинтересованными лицами, добавил он.

Левин сказал «Ведомостям», что еще не видел письма ассоциации. Но он пообещал, что в декабре будет обсуждать документ с представителями отрасли. «Мы оценим его полезность для индустрии и возможность применения, и уже тогда можно будет говорить о поправках: важно, чтобы в результате принятия этого документа не пострадали отечественные онлайн-кинотеатры», – говорит депутат.