Выборы в США спровоцировали технологических гигантов на борьбу с фейковыми новостями

Технологические компании начали борьбу с поддельными (фейковыми) новостями после выборов в США. Такие новости оказывали слишком сильное влияние на избирателей, признали компании, сообщает FT. Во время выборов в Facebook, Google и Twitter часто появлялись фейковые новости о причастности Хиллари Клинтон к различным преступлениям или о ее пристрастии к алкоголю и наркотикам. Критики призвали социальные сети взять на себя ответственность за распространение недостоверной информации, писала ранее FT.

Сейчас компании внимательно изучают исследование Эли Паризера, автора нескольких работ о социальных сетях: он создал перечень надежных и менее надежных источников информации. Параллельно группы разработчиков начали предлагать свои решения этой проблемы. Так, студенты Принстонского университета разработали прототип программы, которую в будущем может использовать Facebook. Речь идет о своего рода «рейтинге доверия», созданном студенткой Набинитой Дэ. Она планирует, что впоследствии сервис сможет более точно отличать авторитетные новости от фейковых. А на конкурсе Hackathon, организованном Debug Politics, группа разработчиков из Сан-Франциско представила решение Spectrum: оно предупреждает, если пользователь переходит на сайт с потенциально недостоверной информацией.

Недавно Google сообщил, что запретит рекламировать в своей системе Google AdSense сайты, размещающие искаженную информацию и скрывающие имена своих владельцев. Основатель Facebook Марк Цукерберг тоже публично признал, что компания озабочена проблемой фейков. «Наша цель – объединять людей и показывать им наиболее значимые новости, но мы понимаем, что люди хотят получать точную информацию», – написал он на своей странице в соцсети. Он заверил, что компания уже работает над проблемой распространения фейков. Но проблема, по его словам, сложна как технически, так и философски. Facebook дает людям возможность делиться тем, чем они хотят, и компании следует быть осторожной, чтобы не ограничивать эту возможность. Facebook, по словам Цукерберга, уже работает над техническим решением, которое будет автоматически определять фейки. Кроме того, Facebook упростит возможность пожаловаться на фейковые новости в ленте пользователей.

«В Facebook часто публикуется информация, лишенная контекста, никто не понимает, откуда она взялась и почему вы ее видите, – говорит исполнительный директор фонда Wikimedia Кэтрин Майер. – Пользователь должен иметь возможность узнать, как информация попадает на страницы соцсети: как в Wikipedia, где можно отследить редактирование любой страницы».