Фонд Бортника получил из бюджета и уже распределил 2 млрд рублей

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (известный как Фонд Бортника, см. врез) получил из федерального бюджета дополнительные 2 млрд руб., следует из поправок в федеральный бюджет текущего года, подписанных президентом Владимиром Путиным 22 ноября. Это средства на финансирование проектов Национальной технологической инициативы (НТИ). На эти деньги смогут рассчитывать проекты – победители конкурса «Развитие-НТИ», который фонд объявлял в сентябре.

В понедельник фонд и пять рабочих групп НТИ определились со 130 проектами-финалистами, каждый из которых получит грант в среднем на 15 млн руб., сообщил вчера «Ведомостям» советник гендиректора фонда Иван Бортник. Договоры с ними будут подписаны до середины декабря, чтобы до конца года успеть перечислить деньги, продолжает он. По словам Бортника, изначально заявок было больше – к 1 ноября их поступило на общую сумму 12 млрд руб. Фонд Бортника в отличие от венчурных фондов не инвестирует в проекты в обмен на долю, а выдает им гранты.

О создании НТИ президент России Владимир Путин сообщил в послании Федеральному собранию 4 декабря 2014 г., назвав эту программу одним из приоритетов государственной политики. По итогам послания президент поручил правительству совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Академией наук заняться организацией НТИ.

«Смысл Национальной инициативы как раз в том и состоит, чтобы создать в нашей стране условия для развития отраслей, которые станут ведущими отраслями в мировой экономике, может быть даже и не сейчас, а через 20–25 лет», – пояснял в октябре 2015 г. премьер-министр Дмитрий Медведев. Организационным и аналитическим сопровождением НТИ занимается проектный офис, созданный внутри Российской венчурной компании (РВК).

5000 стартапов за 22 года Фонд Бортника, созданный в 1994 г. для поддержки и финансирования научно-технических проектов, получает бюджетное финансирование. В 2015 г. оно составило 8,5 млрд руб. За время существования фонда при его участии на конец 2015 г. было создано более 5000 стартапов.

В сентябре прошлого года Путин поручил заложить в бюджет 2016 г. 10 млрд руб. на финансирование НТИ, но затем эта сумма сокращалась. Реализации НТИ было посвящено специальное постановление правительства, вместо 10 млрд руб. выделившее на проекты НТИ 8 млрд руб. (и еще 1 млрд руб. на детские технопарки). Представители АСИ и РВК не ответили на вопрос, какая часть выделенных денег уже потрачена на проекты НТИ.

Пять направлений НТИ описаны в пяти дорожных картах. Это «Аэронет» (беспилотные авиационные системы и малые космические аппараты), «Нейронет» (коммуникация человека и машины посредством нейротехнологий), «Автонет» (развитие рынка беспилотных автомобилей и автомобилей с интеллектуальными системами), «Маринет» (цифровая навигация, технологии освоения ресурсов океана и инновационного судостроения), «Энерджинет» (системы и сервисы интеллектуальной энергетики). Проекты, работающие по первым двум направлениям – «Аэронет» и «Нейронет», – получат в совокупности по 450 млн руб., на каждое из оставшихся трех направлений фонд и рабочие группы выделили меньше чем по 400 млн руб., сообщил Бортник. Деньги выделяются на научные исследования и опытно-конструкторские работы, говорится в положении о конкурсе.