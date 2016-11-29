SpaceX может возобновить полеты в космос в декабре

Принадлежащая Илону Маску компания Space Exploration Technologies (SpaceX) в начале декабря должна представить федеральным властям США предварительный отчет о расследовании сентябрьской катастрофы, уничтожившей на стартовой площадке космический корабль Falcon 9.

Предположительно причиной возгорания и взрыва ракеты стал сбой в процессе заправки топлива при наземном тестировании. Источники, близкие к SpaceX, сообщают, что подготовка отчета – часть плана компании по возобновлению запусков до конца 2016 г. В расследовании компании помогают специалисты нескольких правительственных организаций. Однако, чтобы в самом деле вернуться к запускам, SpaceX должна представить окончательные результаты не позднее чем через три недели. Компания должна будет убедить правительство, что при новом запуске инцидент не повторится.

Исследователи считают, что в результате сложного взаимодействия между переохлажденным горючим и углеродным композитным материалом, закрывающим снаружи контейнеры с гелием, в одном из контейнеров образовалась брешь. Инженеры пытаются в точности воссоздать сочетание давления, температуры, уровня заправки и других параметров, при которых произошла катастрофа. Анализируются также все детали дизайна и контроля качества, но основная версия связывает произошедшее с эксплуатационными характеристиками. «Мы завершаем расследование и соответствующий отчет, намереваясь вернуться к полетам в декабре», – говорится в недавнем заявлении SpaceX.

Заждались пусков $10 млрд контракты примерно на такую сумму по запуску космических кораблей должна выполнить SpaceX

В этом случае планируемый график запусков будет мало отличаться от того, которому компания следовала в 2015 г., также после аварии Falcon 9. В тот раз ракета взорвалась через две минуты после старта. Предварительный отчет тогда был представлен регуляторам в ноябре, а уже в декабре запуски возобновились.

Однако сейчас расследование возможных причин инцидента длилось на несколько недель больше. Маск, основатель и руководитель компании, в которой он также занимает пост технического директора, признает, что нынешнее расследование оказалось «самым трудным и сложным за всю ее 14-летнюю историю». Похоже, руководство SpaceX уверено, что правительственные агентства будут удовлетворены итогами расследования и разрешат запуски.

Однако некоторые специалисты сомневаются, что все пойдет так гладко. Сначала Федеральное управление гражданской авиации (FAA) должно согласиться с выводами окончательного отчета о подробной картине произошедшего в сентябре. Должно дать согласие и НАСА, заключившее со SpaceX долгосрочные контракты на доставку на МКС грузов, а затем и астронавтов. Пока эти организации не комментировали состояние расследования. НАСА заявляло, что участвует в расследовании, но готово отложить следующий запуск корабля на МКС до начала 2017 г.

График запусков по контрактам SpaceX с правительственными и корпоративными заказчиками был сорван уже к моменту сентябрьской аварии, сейчас ситуация еще больше осложнилась. Из-за неоднократных задержек некоторые операторы коммерческих спутников уже передают заказы альтернативным аэрокосмическим компаниям.

Генеральный инспектор НАСА раскритиковал подбор команды, ведущей расследование аварий SpaceX. Во главе ее стоит вице-президент SpaceX Ханс Кенигсманн, и чиновник подозревает наличие конфликта интересов.

Перевел Александр Силонов