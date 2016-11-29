LetterOne Фридмана объяснила, почему не смогла выкупить бумаги Turkcell

LetterOne (L1) Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева сообщила на сайте, что Cukurova блокирует ее попытки выкупа доли в Turkcell.

Для того чтобы завершить сделку в срок, Cukurova должна была совершить определенные действия, чтобы снять судебный запрет, который предотвращает передачу акций CTH и который был установлен по месту регистрации этой компании на Британских Виргинских островах (BVI) по иску Telia Company, которой Cukurova не выплатила $ 1,1 млрд. Но компания не совершила необходимых шагов, отмечает L1.

В этом, по версии L1, кроется причина того, что ей не удалось завершить 10-летнее судебное разбирательство, как установил суд.

Холдинг Cukurova Мехмета Карамехмета 18 ноября пропустил срок решения о дальнейшем участии в капитале Turkcell. По решению Лондонского международного арбитражного суда Cukurova до 18 ноября должна была либо согласиться на выкуп 13,2% акций Turkcell, принадлежащих L1, за $2,7 млрд, либо продать свою долю (13,8%) L1 за $2,8 млрд.

L1 должна была выкупить актив до 28 ноября, но тоже так и не сделала этого.

L1 надеялась положить конец тупиковой ситуации корпоративного управления в Turkcell, отмечает компания на своем сайте.

L1 сообщает, что не видит никаких правовых способов для приобретения доли в Turkcell.

Между тем к сделке мог подключиться российский госбанк. В начале ноября группа ВТБ сообщила, что договорилась с «Альфа-групп» о совместных инвестициях в компанию Turkcell – в связи с возможным увеличением доли «Альфа-групп» в операторе. Участие в сделке, объясняет ВТБ, – способ диверсифицировать инвестиционный и кредитный портфель за счет одного из телекоммуникационных лидеров быстро растущего и высокодоходного турецкого рынка. Эта сделка может способствовать увеличению валютных доходов Turkcell и оказать дополнительное положительное влияние на ее инвестиционную привлекательность, пишет ВТБ, но никаких подробностей сделки не раскрывает.

Юристы предупреждали «Ведомости», что решение лондонского арбитража может и не вступить в силу, если на то не будет согласия местных, турецких властей и регуляторов.

Спор между структурами Фридмана (тогда не L1, а Altimo) и турецкой Cukurova начался с создания СП СП Cukurova Telecom Holding (CTH) в 2005 г.: 51% оказалось у Cukurova, 49% – у Altimo, она заплатила за это $1,59 млрд. CTH владеет 53% контролирующего акционера Turkcell – Turkcell Holding. Таким образом, де-факто Cukurova контролирует оператора.

Тогда же, в 2005 г., Altimo предоставила Cukurova шестилетний заем в $1,7 млрд, обеспеченный 51% CTH. В 2007 г. Altimo обвинила Cukurova в нарушении кредитного соглашения и потребовала досрочно вернуть остаток – $1,45 млрд. Cukurova не соглашалась, а когда решила заплатить, Altimo отказалась принять деньги, потому что Cukurova просрочила платеж, и потребовала реализовать залог. Последовала череда судов, последнее разбирательство провел Лондонский арбитраж, который решил, что Cukurova в течение 60 дней (истекают 18 ноября) должна либо купить долю Altimo (теперь уже L1) в Turkcell за $2,7 млрд, либо продать ей свой пакет за $2,8 млрд.

Cukurova пока не комментирует ситуацию.