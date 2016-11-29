Телекоммуникации

LetterOne Фридмана объяснила, почему не смогла выкупить бумаги Turkcell

Cukurova срывает процесс продажи, считает российская компания
LetterOne Фридмана объяснила, почему не смогла выкупить бумаги Turkcell
LetterOne Фридмана объяснила, почему не смогла выкупить бумаги Turkcell
Е. Разумный / Ведомости

LetterOne (L1) Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева сообщила на сайте, что Cukurova блокирует ее попытки выкупа доли в Turkcell.

Для того чтобы завершить сделку в срок, Cukurova должна была совершить определенные действия, чтобы снять судебный запрет, который предотвращает передачу акций CTH и который был установлен по месту регистрации этой компании на Британских Виргинских островах (BVI) по иску Telia Company, которой Cukurova не выплатила $ 1,1 млрд. Но компания не совершила необходимых шагов, отмечает L1.

В этом, по версии L1, кроется причина того, что ей не удалось завершить 10-летнее судебное разбирательство, как установил суд.

LetterOne готова продать долю в Turkcell за $2,7 млрд

Холдинг Cukurova Мехмета Карамехмета 18 ноября пропустил срок решения о дальнейшем участии в капитале Turkcell. По решению Лондонского международного арбитражного суда Cukurova до 18 ноября должна была либо согласиться на выкуп 13,2% акций Turkcell, принадлежащих L1, за $2,7 млрд, либо продать свою долю (13,8%) L1 за $2,8 млрд.

L1 должна была выкупить актив до 28 ноября, но тоже так и не сделала этого.

L1 надеялась положить конец тупиковой ситуации корпоративного управления в Turkcell, отмечает компания на своем сайте.

У Фридмана истекло время ожидания контрольного пакета
LetterOne приблизилась к контролю над Turkcell
У нее неделя на выкуп контрольного пакета крупнейшего турецкого оператора – его владелец не ответил в срок на оферту

L1 сообщает, что не видит никаких правовых способов для приобретения доли в Turkcell.

Между тем к сделке мог подключиться российский госбанк. В начале ноября группа ВТБ сообщила, что договорилась с «Альфа-групп» о совместных инвестициях в компанию Turkcell – в связи с возможным увеличением доли «Альфа-групп» в операторе. Участие в сделке, объясняет ВТБ, – способ диверсифицировать инвестиционный и кредитный портфель за счет одного из телекоммуникационных лидеров быстро растущего и высокодоходного турецкого рынка. Эта сделка может способствовать увеличению валютных доходов Turkcell и оказать дополнительное положительное влияние на ее инвестиционную привлекательность, пишет ВТБ, но никаких подробностей сделки не раскрывает.

Юристы предупреждали «Ведомости», что решение лондонского арбитража может и не вступить в силу, если на то не будет согласия местных, турецких властей и регуляторов.

«Альфа-групп» готовится к увеличению своей доли в турецком операторе Turkcell

Спор между структурами Фридмана (тогда не L1, а Altimo) и турецкой Cukurova начался с создания СП СП Cukurova Telecom Holding (CTH) в 2005 г.: 51% оказалось у Cukurova, 49% – у Altimo, она заплатила за это $1,59 млрд. CTH владеет 53% контролирующего акционера Turkcell – Turkcell Holding. Таким образом, де-факто Cukurova контролирует оператора.

Тогда же, в 2005 г., Altimo предоставила Cukurova шестилетний заем в $1,7 млрд, обеспеченный 51% CTH. В 2007 г. Altimo обвинила Cukurova в нарушении кредитного соглашения и потребовала досрочно вернуть остаток – $1,45 млрд. Cukurova не соглашалась, а когда решила заплатить, Altimo отказалась принять деньги, потому что Cukurova просрочила платеж, и потребовала реализовать залог. Последовала череда судов, последнее разбирательство провел Лондонский арбитраж, который решил, что Cukurova в течение 60 дней (истекают 18 ноября) должна либо купить долю Altimo (теперь уже L1) в Turkcell за $2,7 млрд, либо продать ей свой пакет за $2,8 млрд.

Cukurova пока не комментирует ситуацию.

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