Журналиста «Делового Петербурга» можно вызвать в суд за 100 000 рублей

Петербургское издание «Деловой Петербург» предлагает компаниям вызвать своего репортера в суд, следует из рекламного объявления, опубликованного во вчерашнем номере. Услуга оформляется через коммерческий отдел газеты и стоит 100 000 руб. плюс НДС за один вызов, рассказал порталу vc.ru координатор проекта и редактор рубрики «Арбитраж» Павел Горошков. Это подтвердил «Ведомостям» главный редактор «Делового Петербурга» («ДП») Максим Васюков.

Проект действует около месяца и пока находится на начальном этапе, говорит Васюков. По его словам, идея интересная, это пробный шаг, живых продаж было 5-6 штук. «Посмотрим, откликнутся люди или нет», - добавляет он.

Рекламное объявление издания начинается с вопросов: «Судитесь с конкурентами? Властью? Бывшими партнерами? Считаете, что судья не объективен? Рискуете потерять миллионы?» В середине объявления предлагается решение. Присутствие в зале суда журналиста заставляет судью строже придерживаться процессуальных норм, а зачастую и удерживает его от вынесения неправосудного решения, пишет «ДП».

Издание гарантирует официальное присутствие журналиста в зале суда с уведомлением судьи, а также при любом публичном — административном, налоговом, антимонопольном и другом разбирательстве с участием компании, следует из объявления. «ДП» обещает абсолютную объективность освещения судебного процесса, а тексты не согласовывать ни с одной из сторон спора, указано в объявлении. Все заметки выходят в специальной рубрике «Судебный репортаж».

На вопрос, как «ДП» классифицирует заметки - как редакционный материал или нативную рекламу, Васюков ответил: «Есть сложность в типологизации, это грань между редакционным материалом и нативной рекламой». Журналист, который пишет о процессе, не знает, кто конкретно оплачивал услугу, а в заметке должны быть представлены обязательно мнения всех сторон конфликта, говорит он. Все материалы стоят в специальной рубрике, где находятся объяснения, как они там могут появиться, говорит Васюков. Отдельно никакой маркировки нет, уточняет он.

Эта идея — не жест отчаяния, издание каждый месяц запускает какой-нибудь проект, а продажи рекламы в печатной версии в этом году выросли по сравнению с прошлым годом, говорит Васюков. EBITDA по итогам года вырастет в два раза, рассказывает Васюков, не раскрывая цифр. По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка ООО «ДП Бизнес пресс» (издает газету «Деловой Петербург») в 2015 г. снизилась на 5,4% до 384,7 млн руб. по сравнению с 2014 г., прибыль в 2015 г. составила 4,5 млн руб. против 17,7 млн руб в 2014 г.

В конце прошлого года девелопер Fort Group купил 80% газеты «Деловой Петербург» у шведского издательского дома Bonnier, у которого осталось 20% издания. Fort Group принадлежит Максиму Левченко и Борису Пайкину, который до 2013 г. возглавлял «дочку» «Газпрома» – ООО «Газпром социнвест».