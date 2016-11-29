Развлекательные телеканалы помогли «Газпром-медиа» продавать рекламу лучше конкурентов

Выручка медиахолдинга «Газпром-медиа» за девять месяцев 2016 г. выросла на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года до 56,99 млрд руб., сообщила «Ведомостям» представитель холдинга Ирина Осадчая. Показатель OIBDA увеличился на 17% до 3,7 млрд руб., операционная прибыль упала на 41% до 818 млн руб. При этом в III квартале этого года операционная прибыль выросла на 13% до 1,04 млрд руб., отметила Осадчая. Кроме того, холдинг почти в 14 раз увеличил чистый убыток – до 13,97 млрд руб., следует из отчетности Газпромбанка (контролирует медиахолдинг).

В «Газпром-медиа» входят шесть эфирных каналов (НТВ, ТНТ, ТВ-3, «Пятница!», «2x2», «Матч ТВ»), оператор спутникового телевидения «НТВ-плюс» и его неэфирные каналы, 10 радиостанций, печатные СМИ, видеосервисы, производители контента, сейлз-хаус и кинотеатр «Октябрь».

Выручка холдинга росла быстрее, чем рынок в целом. По данным Ассоциации коммуникационных агентств России, рекламный рынок в тот же период вырос на 13% до 240 млрд руб., рынок телерекламы – на те же 13% до 102,9 млрд руб. Выручка «Газпром-медиа» росла прежде всего за счет увеличения эффективности рекламных продаж и запуска новых эфирных каналов «Матч ТВ» и ТНТ4, объясняет Осадчая. Также, по ее словам, росла дистрибуция тематических каналов, доходы «НТВ-плюс» и кинопроката.

Основную выручку «Газпром-медиа» приносит сегмент «ГПМ развлекательное ТВ» (ГПМ РТВ), говорит Осадчая. В него входят телеканалы ТНТ, ТВ-3, «Пятница!», ТНТ4 и «2х2». Выручка этого подразделения выросла в отчетный период на 14%, добавляет Осадчая, но ее размер и долю в общей выручке холдинга не раскрывает. В 2015 г. выручка этого сегмента выросла на 2,6% до 31,9 млрд руб. при общей выручке холдинга в 73,6 млрд руб., рассказывал ранее «Ведомостям» гендиректор ГПМ РТВ Артур Джанибекян.

По словам Осадчей, выручка нетелевизионных подразделений в отчетный период холдинга тоже росла. Например, подразделение «ГПМ радио» (ранее ВКПМ) заработало на 12% больше, чем годом ранее. А весь рынок рекламы за тот же период вырос на 7%. Увеличилась, по словам Осадчей, и доля нерекламных доходов в выручке «Газпром-медиа». Выручка кинопрокатной компании «Централ партнершип» от продажи прав выросла на 67%, доходы дистрибутора тематических каналов «Ред медиа» увеличились вдвое.

Падение операционной прибыли Осадчая объясняет ростом расходов на амортизацию оборудования, в том числе закупленного к запуску спортивного телеканала «Матч ТВ». За прошедшие девять месяцев года выручка канала выросла, утверждает она, но ее не раскрывает. А вот более чем 10-кратный рост чистого убытка она не смогла объяснить. В отчетности Газпромбанка говорится лишь, что это связано с «созданием резервов под обесценение активов и прочие риски».

Под что конкретно холдинг резервирует такие средства, не раскрывается. Еще в первом полугодии «Газпром-медиа» отчитывалась о росте чистого убытка почти в 5 раз. Тогда компания тоже не называла причин, но как раз в начале этого года «Газпром-медиа» приобрела за 11,2 млрд руб. 7,5% акций «Национальной медиа группы» (НМГ). Это единственная в этом году инвестиция «Газпром-медиа», напрямую не связанная с операционной деятельностью холдинга (см. врез).

Вряд ли росту выручки «Газпром-медиа» способствуют телеканалы вроде НТВ или «Матч ТВ», драйвер роста прежде всего телеканалы «Пятница!» и ТНТ, считает сотрудник крупного селлера. В 2015 г. выручка НТВ падала ниже рынка – она снизилась на 20%, тогда как весь рынок сократился на 14%. С ним соглашается управляющий директор Dentsu Aegis Network Russia Максим Осипов: выручка холдинга растет именно за счет развлекательных телеканалов. «Газпром-медиа», по его словам, сделала ставку на развлекательное телевидение и активно развивает и обновляет все каналы этого направления. В частности, у ТНТ сейчас хороший новый сезон, запущено много новых форматов, также холдинг распространяет удачные форматы ТНТ на другие каналы, резюмирует Осипов.