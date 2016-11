Американская аудитория игры Pokemon Go сократилась в десятки раз

Игра Pokemon Go с момента запуска в июле этого года принесла своему разработчику, компании Niantic, больше $600 млн. Аналитики признали эту игру самым быстрорастущим проектом с точки зрения доходов за всю историю мобильных игр: Pokemon Go смогла заработать $500 млн за два месяца, по данным App Annie. Другие игры достигали такого результата дольше: Candy Crash Saga – более 200 дней, Clash of Clans и Puzzle & Dragons – более 400 дней.

Pokemon Go – игра с элементами дополненной реальности. Цель ее в том, чтобы находить в реальном мире покемонов, а затем тренировать их и участвовать в сражениях с покемонами других игроков. Сама игра бесплатная – пользователи тратят деньги на покупки внутри игры.

App Annie ранее прогнозировала, что до конца 2016 г. Pokemon Go принесет своим создателям $1 млрд. Но уже в сентябре Slice Intelligence сообщила, что число платящих игроков в Pokemon Go сократилось на 79% по сравнению с серединой июля.

Пик популярности Pokemon Go пришелся на август. Тогда в эту игру ежедневно играло больше 10 млн человек в США, следует из данных Mobile Action, которые приводит издание Recode. Осенью игра начала терять аудиторию, и, по данным на конец ноября, ее ежедневная аудитория составляет около 280 000 человек. То есть с момента пиковой популярности число американских игроков в покемонов уменьшилось в 35 раз.

У Pokemon Go был сильный старт и теперь Niantic надо постоянно привлекать пользователей новыми функциями, чтобы удержать их в игре, сказал Recode директор по исследованиям App Annie Амир Годрати. Niantic запланировала на декабрь выпуск крупного обновления Pokemon Go. В игре появятся более 100 новых видов покемонов, возможность торговать и выращивать покемонов, как тамагочи.

Pokemon Go доступна для пользователей смартфонов iPhone и Android в 37 странах мира, но в России игра так и не вышла. Тем не менее российские пользователи обошли ограничения AppStore и Android и смогли скачать игру на свои устройства. Летом в Москве начался настоящий бум Pokemon Go: полиция в августе патрулировала центр города в тех местах, где собирались ловцы покемонов. А некоторые компании сообщили о запрете играть в Pokemon Go в своих офисах.

Но и в России бум Pokemon Go прошел. В конце июля количество активных игроков Pokemon Go в Москве и области среди абонентов МТС составило около 481 000 человек, говорит представитель МТС Дмитрий Солодовников. Общее число ловцов покемонов среди абонентов всех операторов МТС оценила примерно в 1,4 млн человек. Затем ажиотаж начал спадать, осенью количество игроков сокращалось кратными темпами, продолжает он. Среди основных причин – старт учебного года (ведь играли в основном школьники и студенты), наступление холодов, которые не способствуют длинным прогулкам, объясняет Солодовников. Сейчас активная аудитория Pokemon Go – нишевая, ее можно оценить в тысячи – десятки тысяч активных игроков в день, добавляет сотрудник крупного оператора связи. В сети «Мегафона» в Pokemon Go играют 30 000–40 000 пользователей в месяц, говорит представитель оператора.