LetterOne Фридмана не смогла выкупить контрольный пакет Turkcell

Статья опубликована в № 4214 от 30.11.2016 под заголовком: «Альфа» не будет главной в Турции

LetterOne (L1) Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева сообщила на сайте, что турецкая группа Cukurova блокирует ее попытки выкупа доли в Turkcell. Дело в том, что суд на Британских Виргинских островах по иску Telia Company, которой Cukurova не выплатила $1,1 млрд, запретил передачу акций. А Cukurova ничего не предприняла, чтобы снять этот запрет, отмечает L1. Поэтому ей не удалось завершить 10-летнее судебное разбирательство так, как это установил суд, считает L1.

Спор между структурами Фридмана (тогда это была не L1, а Altimo) и турецким холдингом Мехмета Карамехмета Cukurova начался с создания СП Cukurova Telecom Holding (CTH) в 2005 г.: 51% оказался у Cukurova, 49% – у Altimo, она заплатила за это $1,59 млрд. CTH владеет 53% контролирующего акционера Turkcell – Turkcell Holding. Таким образом, де-факто Cukurova контролирует оператора.

Тогда же, в 2005 г., Altimo предоставила Cukurova шестилетний заем в $1,7 млрд, обеспеченный 51% CTH. В 2007 г. Altimo обвинила Cukurova в нарушении кредитного соглашения и потребовала досрочно вернуть остаток – $1,45 млрд. Cukurova не соглашалась, а когда решила заплатить, Altimo отказалась принять деньги, потому что Cukurova просрочила платеж, и потребовала реализовать залог. Последовала череда судов, последнее разбирательство провел Лондонский арбитраж, который решил, что Cukurova в течение 60 дней (истекают 18 ноября) должна либо купить долю Altimo (теперь уже L1) в Turkcell за $2,7 млрд, либо продать ей свой пакет за $2,8 млрд.

Не первая оферта L1 несколько раз обращалась к Cukurova с предложением о выкупе доли. Сделка позволит восстановить хорошее корпоративное управление Turkcell и проложить путь к переизбранию совета директоров, который в настоящее время испытывает недостаток в представителях какого-либо крупного акционера, цитировала L1 слова своего управляющего партнера Алексея Резниковича.

Cukurova 18 ноября пропустила срок решения о дальнейшем участии в капитале Turkcell. Суд установил, что при таком развитии событий Cukurova должна будет продать принадлежащие ей бумаги: L1 получила право выкупить актив до 28 ноября, но тоже так и не сделала этого.

L1 надеялась положить конец тупиковой ситуации корпоративного управления в Turkcell, отмечает компания, но теперь не видит никаких правовых способов для приобретения доли в Turkcell.

Между тем к сделке уже готов был подключиться российский госбанк. В начале ноября группа ВТБ сообщила, что договорилась с «Альфа-групп» о совместных инвестициях в компанию Turkcell – в связи с возможным увеличением доли «Альфа-групп» в операторе. Участие в сделке, объясняет ВТБ, – способ диверсифицировать инвестиционный и кредитный портфель за счет одного из телекоммуникационных лидеров быстрорастущего и высокодоходного турецкого рынка.

Лондонский суд вынужден будет продолжить рассмотрение дела, рассказывает партнер адвокатского бюро А2 Михаил Александров. Если заявление L1 о том, что Cukurova не предприняла попыток снять арест с акций, подтвердится, то турецкой компании может быть выписан солидный штраф, говорит он. По словам Александрова, этот штраф может представлять собой какую-то конкретную сумму или доплату за каждый день просрочки исполнения судебного решения.

Если L1 действительно больше не видит легальных способов исполнить решение суда и не хочет продолжать судебное разбирательство, то она может уговорить турецкую сторону совместно продать бумаги Turkcell новому инвестору, рассуждает партнер King & Spalding Илья Рачков.

Представитель Telia Company не говорит, действительно ли Cukurova не предпринимала никаких действий, чтобы снять арест с бумаг по иску Telia. Представители Cukurova не ответили на вопросы «Ведомостей». Представитель ВТБ отказался от комментариев.