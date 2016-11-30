«Ростелеком» создаст платформу для e-commerce за 500 млн рублей

«Ростелеком» ищет компанию, готовую заняться внедрением и поддержкой платформы, для развития сайтов с функцией интернет-торговли. Вчера «Ростелеком» опубликовал для претендентов открытый запрос предложений со стартовой ценой контракта 503,9 млн руб. Речь о приобретении лицензий, технической поддержке и работах по развитию проекта сроком на пять лет, поясняет представитель оператора Валерий Костарев.

Проект под названием «Электронная коммерция 2.0» задуман как кросс-платформенный: с его помощью «Ростелеком» намерен создавать сайты для электронной торговли и объединить в одну систему все пользовательские интерфейсы от клиентского портала до интернет-магазина и IPTV. Через эту платформу оператор рассчитывает стимулировать продажи как собственных, так и партнерских продуктов. Платить пользователи смогут как с лицевого счета, так и с помощью банковской карты или электронных денег, обещает Костарев.

Пока платформа электронной коммерции «Ростелекома», запущенная два года назад, позволяет только проводить платежи – налоги, штрафы ГИБДД, услуги ЖКХ, пополнение счета мобильного телефона, электронного кошелька, переводы с карты на карту. Сколько на них оператор зарабатывает сейчас и на какие показатели должен выйти в дальнейшем, его представитель не говорит.

Первые продажи «Ростелеком» намерен запустить в январе 2017 г. На этом этапе оператор будет продавать цифровые продукты, такие как страховки или антивирусы. В дальнейшем партнерами оператора должны выступить страховые компании, поставщики абонентских устройств, различных цифровых и интернет-сервисов, охранные предприятия и т. д., говорит Костарев. По его словам, продукты страховых компаний и охранных предприятий «Ростелеком» начнет продавать одновременно с продажей собственного ОТТ-решения «Умный дом» – комплексного продукта, который будет включать видеонаблюдение, безопасность и управление ресурсами дома. Размер агентского вознаграждения «Ростелекома» Костарев не раскрывает, но уверяет, что это среднерыночные показатели.

На пути к триллиону Российский рынок интернет-торговли, по оценкам Ассоциации компаний интернет-торговли, в 2015 г. увеличился на 7% и составил 760 млрд руб. Прогноз на 2016 г. – около 900 млрд руб. (рост более 18%).

Проект электронной торговли должен будет также стать частью розничной сети оператора, совмещающей офлайн- и онлайн-продажи. Ее товарная линейка будет включать в себя оборудование для «Умного дома», антивирусы, электронные книги и абонентские устройства вплоть до фитнес-браслетов, перечисляет Костарев.

Сколько оператор уже вложил в платформу электронной коммерции, Костарев не раскрывает. Это была очень маленькая доля в общих инвестициях компании, поскольку проект представлял собой доработку и развитие ПО для уже существующих IT-решений, уверяет он.

В электронной коммерции успели попробовать свои силы и другие операторы, однако речь до сих пор шла не о создании единого кросс-платформенного проекта, а об отдельных сервисах. МТС развивает свои компетенции в электронной коммерции с 2014 г., когда компания приобрела 10,8% акций Ozon, говорит представитель оператора Дмитрий Солодовников. МТС положительно оценивает сотрудничество с Ozon в области совместных закупок оборудования и рекламы, привлечения клиентов, выдачи товаров в салонах МТС.

«Вымпелком» еще несколько лет назад запустил платежный сервис Ruru и доволен его работой, говорит представитель оператора Анна Айбашева. Им могут воспользоваться клиенты всех операторов, с его помощью можно оплатить самые разные услуги как через карты и банковские кошельки, так и через абонентские счета, уточняет она.

У Tele2 нет cервисов электронной торговли, сообщил вчера его представитель. Представитель «Мегафона» отказался от комментариев.