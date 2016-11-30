Доходы от передачи данных между машинами в России растут двузначными темпами

В 2016 г. выручка сотовых операторов от услуг межмашинной связи составит 9 млрд руб. против 6 млрд годом ранее. Речь идет о так называемом machine-to-machine сегменте, или m2m, – устройствах, использующих sim-карты для автоматической передачи данных. 9 млрд руб. – предварительная оценка AC&M Consulting. На конец III квартала 2016 г. в российских сотовых сетях насчитывалось 10 млн устройств, которые можно отнести к категории m2m, следует из ее отчета. Их парк в 2016 г. вырос на 30%, а в 2017 г. рост может быть 40%-ным, прогнозируют аналитики.

По данным AC&M Consulting, на конец сентября 2016 г. 43% sim-карт m2m в России обслуживала МТС, 35% – «Мегафон», 19% – «Вымпелком». «Мегафон» смог за последний год заметно улучшить свою позицию на рынке m2m за счет участия в федеральной программе «Платон», но пока не достиг паритета с МТС, отмечает управляющий партнер AC&M Consulting Михаил Алексеев.

По данным AC&M Consulting, cредний доход с российского сотового абонента в месяц (ARPU) не превышает 300 руб. В среднем ARPU в сегменте m2m – около 100–120 руб., утверждает Алексеев. Эта сумма складывается из платы за подключение беспроводного модуля к сети, за удаленное управление им, а также из платежа корпоративных клиентов за комплексное решение (специальный софт, услуги системной интеграции и т. п.), объясняет он.

Сотрудник одного из операторов считает эту оценку завышенной как минимум вдвое.

В III квартале 2016 г. мобильная выручка МТС в России год к году снизилась на 2,7%, «Вымпелкома» – на 0,7%, «Мегафона» – на 3,8%.

Хотя темпы роста выручки от услуг m2m сокращаются, двузначный рост выручки в среднесрочной перспективе продолжится, утверждает Алексеев. По его словам, у российского рынка m2m высокий потенциал роста. Доля активных sim-карт m2m в сетях российских операторов – всего 2,5–3%, тогда как, например, еще в 2014 г. их проникновение в Финляндии составляло 10% от их общего числа, в Норвегии – 14,9%, говорит Алексеев.

По данным AC&M Consulting, в Западной Европе услуги m2m уже обеспечивают 1,5–2% от общей сервисной выручки сотовых операторов, в России в 2016 г. это всего 0,7–0,8%. Вклад m2m в общую выручку российских операторов растет, но очень медленно – на десятую долю процента в год. Отчасти это связано и с тем, что Россия остается одним из самых дешевых рынков мобильного интернета – в среднем 1 гигабайт трафика в российских мобильных сетях стоит в 1,5 раза дешевле, чем в Индии, и в 5–6 раз дешевле, чем, например, в Китае, объясняет Алексеев.

Темпы роста российского рынка m2m в дальнейшем будут зависеть, в частности, от изменений регуляторного климата в России, считает Алексеев. Например, внедрение системы «Платон» в 2016 г. увеличило парк используемых m2m-модулей почти на 1 млн, а в 2017 г. может обеспечить прирост еще примерно на 1–1,5 млн, прогнозирует он. По расчетам Алексеева, если к системе заставят подключиться владельцев малотоннажных грузовиков, то количество m2m-модулей вырастет еще на 0,2–0,3 млн.

Основной вклад в рост m2m-рынка в 2016 г. мог дать «Платон» – без него серьезных прорывов в этом году не было, считает сотрудник одного из операторов.

Огромные резервы роста в страховании, продолжает Алексеев. Если начисление страховых бонусов для водителей будет требовать установки системы мониторинга стиля вождения (и этот модуль будет стоить не 5000 руб. сразу, а 500–600 руб. в год или субсидироваться страховщиками), то число модулей может вырасти еще на 0,2–0,3 млн. Схема умного страхования может быть успешной далеко не на самых богатых рынках, отмечает Алексеев. Один из примеров – страховая компания Porto Seguro в Бразилии, которая стала не просто m2m-оператором, но и крупнейшим в стране виртуальным оператором Porto Connecto, рассказывает он.

По итогам III квартала 2016 г. год к году количество m2m-устройств в сети «Вымпелкома» выросло почти на 21%, а выручка от их обслуживания – примерно на 5%, говорит его представитель Анна Айбашева. Ее долю в общих доходах она не раскрывает. Конкуренция на этом рынке за последние три года обострилась, что ведет к снижению ARPU, утверждает она. Тенденция такова, что количество m2m-устройств будет расти с каждым годом, а рост выручки – отставать от роста количества устройств, прогнозирует Айбашева.

На конец сентября 2016 г. у МТС было 4,2 млн sim-карт m2m, а к концу года оно может увеличиться до 4,4 млн: годовой прирост составит 37%, прогнозирует представитель оператора Дмитрий Солодовников. В основном m2m-решения МТС используются на отраслевом оборудовании, платформах для управления устройствами, хранилищах данных, системными интеграторами, перечисляет Солодовников. Сегмент b2b в сфере m2m растет опережающими темпами – более 80% проектов реализуются для корпоративных заказчиков, отмечает представитель «Мегафона» Юлия Дорохина. По ее оценкам, «Мегафон» занимает около 36% рынка m2m. По итогам шести месяцев 2016 г. относительно 2015 г. выручка от m2m-услуг «Мегафона» увеличилась на 49,5%. Объем m2m-трафика увеличился в 2,6 раза, отмечает Дорохина. Сейчас подавляющее большинство m2m-подключений обеспечивают компании и госструктуры (на государственные предприятия и организации зарегистрировано примерно 30% sim-карт m2m), признается она. По ее словам, мониторинг транспорта по-прежнему остается сферой наиболее активного применения m2m-решений: из общего количества телематических sim-карт «Мегафона» около половины используется в этой сфере.