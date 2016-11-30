Samsung увеличивает дивиденды и назначает нового независимого члена совета директоров

Во вторник производитель смартфонов Samsung Electronics объявил об увеличении дивидендов на 30% начиная с прошлого года, а также о назначении в совет директоров нового руководителя, ориентированного на выстраивание глобальной стратегии. В долгосрочной перспективе Samsung планирует поддерживать запас наличности на уровне ниже 70 трлн вон ($60 млрд).

Однако компания не говорит, как ее руководство собирается упрощать структуру собственности конгломерата Samsung, в который в настоящее время входят 58 компаний, связанных друг с другом сложной системой перекрестного владения акциями. Напротив, Samsung нанимает сторонних консультантов, которые должны помочь конгломерату создать холдинговую структуру. Эта структура в дальнейшем (но не ранее чем через полгода) может разместить свои бумаги на зарубежных фондовых рынках.

Ли Джэён, которому сейчас 48 лет, готовится перенять руководство империей Samsung у своего отца. В его планы входит упрощение запутанной структуры бизнеса компании, к этому же призывают Samsung и акционеры, и правительственные чиновники Южной Кореи. В октябре американский хедж-фонд Elliott Management, владеющий крупным пакетом акций Samsung, заявил о необходимости разделить бизнес корейской компании на две части и затем объединить одну из частей с Samsung C&T Corp., де-факто являющейся холдинговой структурой конгломерата. Кроме того, Elliott призывает Samsung выплатить акционерам разовый дивиденд и затем ежегодно выделять им по меньшей мере 75% корпоративной прибыли после вычета капитальных затрат.

Предлагаемые Samsung меры не соответствуют требованиям Elliott, но их реализация может удовлетворить многих акционеров. В течение последних нескольких лет компания увеличивала дивиденды и количество выкупаемых у инвесторов ценных бумаг, это способствовало повышению курса акций до рекордных уровней, несмотря на отзыв из продажи неудачной модели смартфона Galaxy Note 7 (см. врез).

Цена провала Более чем в $5 млрд обошлась Samsung неудача с новым смартфоном Galaxy Note 7. Через несколько дней после его выхода появились сообщения о возгорании его аккумуляторов. Компания отозвала партию, но в новых аппаратах проблема не исчезла и вендор был вынужден прекратить производство и продажу модели.

«Мы довольны тем, как идет подготовка реформы корпоративной структуры, – говорит Джейсон Суботки, управляющий инвестициями техасского фонда Yacktman Asset Management. – Компании необходима оптимизация структуры, и мне нравится общая тональность высказываний руководителей и их готовность рассматривать разные варианты такой оптимизации, выгодные для акционеров». Yacktman вложил в Samsung порядка $900 млн, весь портфель фонда оценивается в $16 млрд.

Увеличение выплачиваемых дивидендов и пакетов выкупаемых акций свидетельствует о желании Samsung Electronics сократить наличность, составлявшую в конце сентября порядка 83 трлн вон. Два месяца назад компания потратила $8 млрд на покупку Harman International Industries, производителя систем для автомобильной промышленности, оплатив сделку денежными средствами.

Проводя реструктуризацию корпоративной структуры, Samsung также приглашает в свой совет директоров нового человека, обладающего опытом ведения транснационального бизнеса. До сих пор в совет входило девять человек, все они были корейцами. Elliott настаивал на добавлении в совет трех новых независимых членов.

Недостаточная подробность представленного во вторник плана разочаровала инвесторов – акции Samsung C&T подешевели на 8,6% до самого низкого за последние четыре месяца уровня. Котировки Samsung Electronics не изменились.

Перевел Александр Силонов