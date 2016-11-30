Мосгорсуд оставил в силе решение суда по иску Сечина к «Новой газете»

Мосгорсуд оставил в силе решение Басманного районного суда по иску предправления «Роснефти» Игоря Сечина против газеты «Новая газета», сообщает корреспондент RNS из зала суда.

«Решение Басманного районного суда города Москвы от 10 октября 2016 г. оставить без изменения, апелляционную жалобу ответчиков без удовлетворения», — заявила судья.

10 октября Басманный суд Москвы признал не соответствующими действительности сведения, изложенные в публикации «Новой газеты» «Секрет принцессы Ольги» и обязал газету опубликовать опровержение в семидневный срок.

При этом «Новая газета» заявила, что будет оспаривать решение Басманного суда Москвы. «Да, мы будем обжаловать в Московском городском суде. Если нужно будет, пойдем и дальше, в Верховный суд. Мы руки не опускаем. Есть и другие инстанции. И, по крайней мере, в Европейский суд по правам человека такое решение также будет подано. Мы сначала пройдем все инстанции здесь (в России. — RNS), а там уже будем смотреть», — сказал журналистам представитель газеты по итогам судебного заседания.

Сечин подал иск против «Новой газеты» в середине августа. Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации последовал после публикации расследования «Принцесса Ольга».

В публикации «Новая газета» проанализировала фотографии из закрытого Instagram-аккаунта Ольги Рожковой, которую издание называет женой Сечина. По данным газеты, некоторые из них были сделаны на яхте St. Princess Olga. Эксперты, опрошенные газетой, считают, что яхта стоит не меньше $100 млн. В тексте утверждалось, что перед тем, как опубликовать текст, журналисты обратились за комментарием в компанию «Роснефть», но там отказались от комментариев. Вскоре после обнародования расследования «Роснефть» заявила, что публикация имеет «заказной характер в связи с событиями, происходящими на рынке, включая приватизационный процесс».

Помимо самого Сечина иск к газете направляла в августе и его жена, Ольга Сечина (Рожкова), сообщала пресс-служба Басманного суда. Иск направлялся несколько раз, но суд возвращал его для устранения неточностей. Пока сообщений суда о принятии иска Сечиной не поступало.

В конце августа Игорь Сечин также подал иск против газеты «Ведомости» за публикацию расследования о принадлежащем ему доме в поселке Барвиха. Но в том иске Сечин требовал признать изложенные в публикации сведения вмешательством в его частную жизнь, удалить материал с сайта газеты, уничтожить все имеющиеся у редакции экземпляры газеты и впредь запретить журналистам издания ссылаться на изложенные в расследовании сведения. Останкинский районный суд в середине сентября встал на сторону Сечина, постановив удовлетворить его иск в полном объеме. Юристы газеты тогда заявили, что намерены оспорить это решение суда.

В 2014 г. предправления «Роснефти» также судился с журналом Forbes за публикацию рейтинга самых высокооплачиваемых топ-менеджеров, в котором журналисты сделали оценку размера его годовых доходов. Басманный суд тогда удовлетворил иск, юристы издателя журнала — ИД «Аксель Шпрингер Раша» — оспаривали это решение, но и апелляционная инстанция признала претензии Сечина обоснованными.