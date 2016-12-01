Великобритания приняла закон о слежке за абонентами

Представители спецслужб отмечают, что закон лишь закрепляет процедуры, использовавшиеся уже довольно давно

Во вторник британский парламент одобрил законопроект, который обязывает операторов связи хранить в течение года данные обо всех сайтах, посещаемых их пользователями, и услугах связи, которыми воспользовались их абоненты. Он также получил одобрение королевы, т. е. стал законом.

После вступления закона в силу правительственные структуры смогут узнавать, какие сайты посещает тот или иной пользователь, к каким социальным сетям он получает доступ со смартфона и т. п. Закон впервые в явной форме определяет, при каких обстоятельствах власти имеют право взламывать компьютеры пользователей для анализа электронных коммуникаций.

IT-компании расходятся в мнениях с правительствами по вопросу о балансе между интересами пользователей и национальной безопасностью. Несколько дней назад французская прокуратура сообщила, что введенные этим летом правила, расширяющие полномочия правительства для слежки за гражданами, позволили предотвратить террористическую атаку, запланированную запрещенной на территории России террористической организацией ИГИЛ. Правительство Великобритании заявляет, что принятый закон предоставляет спецслужбам необходимые для их работы средства.

Правозащитники утверждают, что закон создает предпосылки для массовой и практически бесконтрольной слежки за гражданами. «Это печальный день для нашей демократии, – говорит Белла Сэнки, директор по политическим вопросам британского Национального совета по гражданским свободам. – Вступает в силу закон, дающий силовикам чудовищную власть и не обеспечивающий надежного противовеса <...> Государство может наблюдать каждое движение человека в интернете, при этом оно будет тонуть в накапливаемых данных, а риск злоупотреблений персональными данными резко возрастает».

Представители спецслужб отмечают, что закон лишь закрепляет процедуры, использовавшиеся уже довольно давно. Британские секретные службы и раньше собирали и анализировали персональные данные в условиях строгого внутреннего контроля, теперь же впервые оговариваются ограничения для такой деятельности.

Руководители Facebook и Google ранее выступали с критикой законопроекта, называя массовый сбор персональных данных неоправданной мерой. Представители Apple заявляют, что соблюдение требований предлагаемого закона ставит под угрозу систему шифрования в информационных системах и как раз это упрощает преступникам, включая террористов, задачу похищения информации.

Перевел Александр Силонов