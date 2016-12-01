«Институт стволовых клеток» нашел риски для бизнеса в СМИ

Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ) отнес к отраслевым рискам «повышенное внимание со стороны журналистского сообщества». Об этом сказано в проспекте допэмиссии компании.

ИСКЧ – российская биотехнологическая компания, основанная в 2003 г. Она, по собственным данным, специализируется на разработке и продаже собственных лекарственных препаратов, а также на услугах в сфере регенеративной медицины и медицинской генетики, генной терапии, биострахования и биофармацевтики. В 2009 г. ИСКЧ провел первичное размещение акций на Московской бирже. В июле этого года ИСКЧ объявил о планах привлечь дополнительные инвестиции путем размещения допэмиссии по открытой подписке на Московской бирже. Как следует из проспекта, компания разместит 18 млн акций (19% увеличенного уставного капитала).

Среди рисков, которые могут оказать влияние на финансовое положение компании, ИСКЧ прописала в проспекте: «время от времени» в прессе размещаются негативные и ложные статьи об отрасли банкирования стволовых клеток. Эти статьи также порочат деловую репутацию банков пуповинной крови и, в частности, принадлежащего ИСКЧ Гемабанка, отмечается в документе. Деятельность компании зависит от того, как клиенты воспринимают ее в целом, а также ее бренд, качество услуг, поясняется там же.

Дорогая репутация 3,124 млрд руб. нефтяная компания «Роснефть» потребовала взыскать с медиахолдинга РБК и трех журналистов за репутационный вред, который причинила публикация статьи о доле BP в ходе приватизации российской компании. Чтобы взыскать такую сумму, истцу пришлось бы привести серьезные расчеты, доказывающие размер убытков, говорил в октябре управляющий партнер «Коллегии медиа-юристов» Федор Кравченко. «Роснефти» придется доказать, что она понесла убытки только из-за выхода публикации, это почти невозможная задача. Аудиторская компания «Центр профессиональной оценки» посчитала, что «Роснефть» не понесла материальных убытков после публикации той статьи, следует из заключения, подготовленного для нефтяной компании. Следующее заседание по делу назначено на 13 декабря

«Негативное отношение к любому аналогичному продукту <...> может косвенно затронуть репутацию и в конечном итоге деятельность компании», – говорится в проспекте. Потенциальные клиенты ИСКЧ в России и СНГ недостаточно информированы, считает компания, поэтому любая ошибочная информация может снизить ее продажи.

ИСКЧ привела в пример статью журнала «Русский репортер» о банкировании пуповинной крови в России под названием «Деньги на крови младенцев», опубликованной в журнале в 2013 г. Тогда ИСКЧ посчитал, что статья содержит сведения, «не соответствующие действительности и порочащие его деловую репутацию» и в суде потребовал от журнала опубликовать опровержение. Суд требование удовлетворил.

В 2014 г. ИСКЧ вновь обратился с иском к «Русскому репортеру», на этот раз потребовав от журнала компенсации ущерба из-за сокращения продаж после публикации. Отток клиентов фиксировался на протяжении всего 2013 года, ИСКЧ обратился с запросом в «Коррас консалтинг» с просьбой оценить упущенную выгоду, говорилось в материалах суда. Только в феврале 2013 г. количество новых договоров на сбор стволовых клеток пуповинной крови сократилось на 31,3% до 209, утверждала компания в суде.

Размер убытков с момента публикации до момента подачи в суд (март 2014 г.) составил, по оценке компании, более чем 70 млн руб. Суд постановил взыскать с журнала «Русский репортер» и медиахолдинга «Эксперт» 44,4 млн руб. в пользу ИСКЧ, но в конечном счете компании подписали мировое соглашение. Репутационный вред был оценен в 4,58 млн руб., а убытки в 6 млн руб. «Русский репортер» обязался возместить их размещением рекламы в печатном издании и на сайте журнала.

Подобный риск – стандартная вещь, считает гендиректор ИСКЧ Артур Исаев. Компания работает в области высоких технологий, и СМИ иногда бывает сложно разобраться в тех или иных вопросах, поэтому компания посчитала важным отметить теоретическое наличие подобных рисков, заявил он «Ведомостям».

По словам Исаева, у ИСКЧ других подобных случаев и серьезных проблем, кроме как с «Русским репортером», не было за 13 лет существования. Компании, особенно работающие с нестандартным продуктом, должны обязательно допускать наличие таких рисков и предупреждать о них инвесторов, полагает Исаев.

Максим Дремин, заместитель гендиректора по стратегическому развитию «Алор инвеста», который был организатором IPO ИСКЧ, затруднился вспомнить примеры реализации рисков, подобных тем, о которых эмитенты предупреждали инвесторов в проспектах ценных бумаг. Некоторым отраслям такой риск действительно присущ, добавляет он: «Особенно к нему могут быть чувствительны отрасли, в которых продукт инновационный и многое основано на слухах».

Впрочем, кроме негативных публикаций в СМИ отрицательное влияние на продажи ИСКЧ могут оказать и «скепсис и антипропаганда со стороны врачей-гинекологов, потеря интереса и лояльности клиентов к услуге (как в некоторых странах ЕС)», случаи неудачного медицинского применения, а также «непосредственно с этим связанное невежественное освещение проводимых исследований и практик применения стволовых клеток пуповинной крови в средствах массовой информации». Исаев отметил, что окончательное решение о размещении акций еще не принято.