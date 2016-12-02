Путин в четвертый раз поддержал продление IT-льгот

В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил продлить до 2023 г. действующую для IT-компаний льготную ставку страховых взносов в размере 14% вместо стандартных 30%.

В 2010 г. пользующиеся льготами IT-компании заплатили около 28 млрд руб. налогов, а через два года – уже 54 млрд руб., сообщил во вчерашнем послании Владимир Путин. При этом выпадающие доходы бюджета он оценил лишь в 16 млрд руб., что означает реальный доход для бюджета. По словам Путина, продление льгот должно поддержать такую динамику. Совсем недавно объем экспорта IT-технологий приближался к нулю, а сейчас он достиг $7 млрд, сообщил Путин, выразив уверенность, что в ближайшее десятилетие IT-индустрия станет одной из ключевых отраслей экспорта.

Пока что льгота действует лишь до конца 2017 г. После него ставка должна была расти: в 2018 г. – повыситься до 21%, в 2019 г. – до 28%, а с 2020 г. – стать стандартной, 30%. Для получения льготы нужна аккредитация Минкомсвязи, которую может получить любая компания независимо от формы собственности и организационно-правовой формы. Главное, чтобы она разрабатывала софт и оказывала IT-услуги. Льготы доступны тем обладателям аккредитации, кто получает более 90% дохода от продажи софта или IT-услуг и имеет штат не менее семи человек.

В пользу продления выступали Минкомсвязи и Минэкономразвития. По мнению Минкомсвязи, если в 2018 г. возрастет фискальная нагрузка на российские IT-компании, то они начнут проигрывать конкуренцию за работников мировым компаниям. А ухудшение самочувствия IT-отрасли, по мнению ведомства Николая Никифорова, отразится не только на технологическом развитии страны, но и на других секторах экономики.

Но против продления льгот возражали Минфин, Минтруд и Минздрав. Они аргументировали свою позицию дефицитом федерального бюджета, а также бюджетов фондов соцстрахования и обязательного медицинского страхования.

Президент первый раз обратил внимание на тему послаблений для компаний IT в декабре 2015 г. во время встречи с IT-отраслью на форуме «Интернет-экономика». Президент группы компаний Infowatch Наталья Касперская в беседе с президентом посетовала, что в 2017 г. льготу хотят отменить. «Мы бы очень просили ее продлить», – сказала она, и президент был не против. По итогам форума Путин поручил Минфину, Минкомсвязи и Минэкономразвития вместе с Институтом развития интернета и другими федеральными органами дать предложения по продлению льгот.

Но в мае этого года в дискуссии о продлении льгот случился неожиданный поворот.

На сайте Кремля появилось поручение президента продлить страховые льготы до 2023 г., причем «для российских компаний, осуществляющих создание российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных». Это точное название реестра отечественного программного обеспечения, что ведет Минкомсвязи, однако о самом реестре в поручении президента нет ни слова. В июле замминистра финансов Илья Трунин передавал «Ведомостям», что «поручение президента правительству, безусловно, надо выполнять».

Кому нужны льготы В 2014 г. льготами пользовались 2172 российские IT-компании, в которых работало 34,5% персонала всей IT-отрасли страны. К концу 2015 г. их число выросло до 3206, отчиталось вчера Минкомсвязи. В 2014 г. продажа софта принесла им 311,6 млрд руб., а в 2015 г. – 405,6 млрд руб.

Возможное продление льгот только для участников реестра обеспокоило IT-отрасль. Дело в том, что не всякая компания может в него попасть – например, он недоступен глобальным IT-компаниям или разработчикам заказного софта. В июле IT-ассо­циа­ции АПКИТ и «Руссофт» обратились к занимавшему тогда пост министра экономического развития Алексею Улюкаеву с просьбой не ограничивать круг получателей страховых льгот реестром отечественного софта. Эксперты подсчитали, что из-за этого суммарный экспорт российского софта в 2016–2020 гг. может снизиться на $7,9 млрд.

В начале ноября Путин вновь поручил правительству подумать над продлением (снова до 2023 г.) действующих льгот, но на этот раз уже для всех IT-компаний, имеющих на них право, говорится на сайте Кремля.

Особенность IT-компаний, разрабатывающих софт, в том, что до 80% их расходов приходится на оплату труда, объясняет исполнительный директор ассоциации разработчиков программных продуктов «АРПП отечественный софт» Евгения Василенко. Поэтому налог, рассчитанный исходя из размера фонда оплаты, становится для них практически оборотным, говорит она.

В долгосрочной перспективе возможный рост отчислений не мог не повлиять на инвестиционные решения по открытию или сокращению числа центров разработки в России – ведь IT-компании весьма мобильны, соглашается директор группы по налоговым льготам консалтинговой компании Deloitte Василий Марков.

Снижение ставок по страховым взносам позволяет сокращать издержки и конкурировать за лучших специалистов с западными компаниями, радуются замдиректора компании ABBYY (разработка систем распознавания текста) Анна Жаркова и директор «Лаборатории Касперского» в России, странах Закавказья и Средней Азии Сергей Земков. Хорошие программисты везде стоят дорого, отметил Земков. За те же деньги компания может нанять не 100 разработчиков, а 120, подсчитывает вице-президент Acronis по разработке Станислав Протасов. Создание софта требует труда и лишние 20 человек могут спасти компанию, например выпустив продукт на месяц раньше конкурентов, объясняет он.

Льгота действует для аккредитованных при Минкомсвязи компаний около 10 лет. В 2007 г. компании получили эту льготу при выплате единого социального налога. В 2010 г. льгота сохранилась при отмене единого социального налога и замене страховыми выплатами в пенсионный фонд, фонды социального и медицинского страхования. Исторически льгота предполагалась конечной и должна была действовать до 2018 г.

Представитель Минздрава сообщил, что министерство не занимается вопросом продления льгот для IT-компаний. Представители Минфина и Минтруда не ответили на запрос «Ведомостей».