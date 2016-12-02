Замедление темпов роста продаж смартфонов Apple затронуло не только саму компанию, но и ее поставщиков

Когда непогода сотрясает яблоню Apple, в движение приходят все ветви, вплоть до самых маленьких, – проблемы ощущают сотни компаний, входящих в цепочку поставок для производства смартфонов. Именно это происходило в 2016 г. В недавно завершившемся квартале объем продаж iPhone в штучном исчислении впервые сократился.

Участники рынка опасаются, что рост на рынке смартфонов в целом может прекратиться. «Рынок смартфонов огромен, ежегодно продажи составляют порядка 1,5 млрд штук, – говорит аналитик из HSBC Стивен Пелайо. – Но суперцикл завершается, рынок каннибализируется. Где найти следующий мощный источник роста?»

Такими вопросами задаются руководители многих компаний в Китае, Южной Корее, Японии и на Тайване. У Apple насчитывается более 200 поставщиков, большинство из них – азиатские компании. «Если мы и дальше будем полагаться в основном на смартфоны, то через 5–10 лет просто прекратим существование, я уже сейчас ощущаю приближение кризиса», – говорит Мицуру Хомма, генеральный директор компании Japan Display (JDI), у которой 85% всей выручки приходится на продажу дисплеев для смартфонов, в том числе половина в рамках партнерства с Apple. Чтобы снизить зависимость от данного сегмента рынка, JDI, основным акционером которой является правительство Японии, ищет выход на другие рынки, поставляя комплектующие для подключаемых к интернету устройств и систем искусственного интеллекта. Одним из перспективных направлений Хомма считает самоуправляемые автомобили, в которых используются интерактивные экраны или целые многофункциональные информационные панели, и системы виртуальной реальности и медицинские системы с экранами высочайшего разрешения.

Смартфоны продаются все хуже 7% на столько увеличатся, по прогнозам аналитиков из Gartner, продажи смартфонов в 2016 г. Прошлогодний показатель был вдвое больше

В планах Sony автопром и интернет вещей также занимают важное место. Корпорация активно разрабатывает системы фиксации и анализа изображений, оценивая свою долю на этом рынке в 40%. Генеральный управляющий Sony Соити Китаяма отмечает, что светочувствительные матрицы его компании позволяют автомобилям с высокой надежностью обнаруживать в темноте велосипеды и пешеходов, причем даже при высокой температуре изображения объектов остаются четкими. Впрочем, Китаяма признает, что обсуждаемые перспективные направления пока слишком новы и слабо освоены, так что до масштабов смартфонной индустрии им пока далеко.

Черри Ма, аналитик из CLSA, отмечает две тенденции, характерные для нынешнего рынка смартфонов: во-первых, совершенствуются технологии встраиваемых цифровых камер и звуковых систем, во-вторых, потребители все чаще отдают предпочтение китайским брендам. Общемировой рынок телефонов за год вырос на 2%, при этом продажи китайских моделей подскочили на 20%. Хотя рынок в целом насыщен, в сегменте устройств с двумя камерами рост продолжается, а значит, потребность в фотоматрицах увеличивается, говорит Цутому Харута, генеральный управляющий Sony.

Но для поставщиков комплектующих все перечисленные позитивные тенденции пока не решают полностью проблемы, связанной с замедлением роста в мире смартфонов. «Со временем компаниям, входящим в цепочки поставок, придется расширять ассортимент продуктов, но ни одна продуктовая категория в ближайшем будущем не сравнится по оборотам со смартфонами», – говорит Пелайо.

Перевел Александр Силонов