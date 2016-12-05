Российская венчурная компания (РВК) и «Ростелеком» вложат в стартапы не менее 1,5 млрд рублей

«Ростелеком» и Российская венчурная компания (РВК) обсуждают создание совместного венчурного фонда, сообщили «Ведомостям» собеседник, близкий к «Ростелекому», и источник, близкий к руководству РВК. По данным последнего, предварительно обсуждался капитал фонда в размере 1,5 млрд руб. По информации другого собеседника, близкого к одной из сторон, капитал фонда будет исчисляться несколькими миллиардами рублей. По его данным, фонд будет инвестировать в новые рынки, которые станут факторами роста телекоммуникационного бизнеса: анализ больших массивов данных, интернет вещей, виртуальную и дополненную реальность, финансовые технологии.

РВК появилась в 2006 г. по инициативе Минэкономразвития, единственным акционером компании является государство в лице Росимущества. РВК – фонд фондов, т. е. вкладывается не напрямую в проекты, а в фонды, привлекающие в эти проекты частных соинвесторов. Уставный капитал РВК – 30 млрд руб. Согласно годовому отчету РВК за 2015 г. компания поучаствовала в создании 23 фондов с суммарным капиталом 33,7 млрд руб. Обычно РВК вкладывается пополам с соинвестором. Такая конфигурация обсуждается и с «Ростелекомом», знают два собеседника «Ведомостей».

Один венчурный фонд у «Ростелекома» уже есть. Фонд «Коммит кэпитал» с капиталом 1,5 млрд руб. «Ростелеком» решил создать в 2014 г., но формально эта 100%-ная «дочка» получила от госоператора первый транш финансирования в середине 2015 г. Команда же, которая искала интересные проекты, появилась и начала работать в начале 2015 г., передавал «Ведомостям» вице-президент «Ростелекома» Алексей Басов.

Деньги на фонды 1,58 млрд руб.

Столько свободных средств было на счетах РВК на конец 2015 г. согласно ее бухгалтерской отчетности. Еще почти 3,6 млрд руб. лежало на депозитах и во вкладах

Горизонт инвестирования у «Коммит кэпитал», как у венчурного фонда, составляет 5–7 лет. Фонд рассчитывает, что его годовая доходность в рублях составит 30–40%. «Коммит кэпитал» вкладывается в разработчиков продуктов для инфраструктуры телеком-операторов и центров обработки данных. «Ростелеком» объявлял о трех инвестициях фонда. Первую фонд совершил в феврале 2016 г., вложив 100 млн руб. в компанию Raidix в обмен на 30%-ную долю. Raidix разрабатывает программное обеспечение для систем хранения данных. В марте «Коммит кэпитал» вложился в компанию Brain4Net, которая разрабатывает софт для управления сетями передачи данных. Размер инвестиции составил 100 млн руб., фонд получил 20,3% акций компании. А в ноябре 2016 г. фонд вложил 130 млн руб. в группу компаний РДП, получив 15% уставного капитала компаний «РДП.ру» и «РДП инновации». Компании разрабатывают решения для ядра сети телеком-операторов.

РВК обсуждает также создание трех совместных фондов со «Сколково». Первый будет инвестировать в IT, второй – в биомедицину, а третий – в индустриальные технологии, рассказывал «Ведомостям» старший вице-президент «Сколково» по инновациям Василий Белов в конце октября. По его словам, в каждый из фондов РВК вложит 1,5 млрд руб., а «Сколково» привлечет частных соинвесторов. Средний размер инвестиций каждого из фондов составит около 100 млн руб., на эти деньги смогут претендовать стартапы «Сколково», объяснял Белов.

Внедрение стандартов широкополосной передачи данных 3G и 4G/LTE на время отложили стагнацию доходов телеком-операторов, боявшихся превратиться в трубу по доставке данных, считает замдиректора Фонда развития интернет-инициатив по техническому развитию Сергей Алимбеков. Передача данных стала приносить им до половины доходов, но стагнация все равно пришла: с 2010 по 2015 г. в США телекоммуникационный сектор рос в среднем на 2,9%, в Западной Европе – на 1,3%, в Восточной (включая Россию) – на 3,2%, ссылается Алимбеков на данные McKinsey. Он уверен, что ситуация не изменится до тех пор, пока операторы не переключатся с покупки технологии вендоров на покупку компаний, создающих сервис для клиента.

Телекоммуникационные стартапы угрожают бизнесу традиционных операторов, соглашается директор по инвестициям венчурного фонда Maxfield Capital Алексей Тукнов. По его словам, фонд ежегодно просматривает более 3500 стартапов и значительная часть из них предоставляет альтернативные каналы связи и сервисы. Все известные крупные зарубежные операторы (Telefonica, Orange, O2) либо имеют собственный венчурный фонд, либо инвестируют в частные фонды для формирования новых проектов под свою стратегию, рассказывает Тукнов.

Созданные под конкретную стратегию оператора корпоративные венчурные инструменты (фонды, акселераторы, инкубаторы) защищают от напрасного сжигания денег, соглашается Алимбеков. Но он отмечает, что эти структуры должны быть автономны и независимы, так как корпоративная бюрократия способна погубить любые стартапы.

Представители РВК и «Ростелекома» отказались от комментариев.