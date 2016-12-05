Apple призналась в интересе к отрасли самоуправляемых автомобилей

Apple сделала самый большой шаг к тому, чтобы признать, что она работает над созданием самоуправляемых автомобилей, пишут The Wall Street Journal (WSJ) и Financial Times (FT). Корпорация написала американским регуляторам отзыв на предложенные ими принципы регулирования этой новой области технологии.

Письмо от директора Apple по разработке продуктов Стива Кеннера главе главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения США (NHTSA – National Highway Traffic Safety Administration) не раскрывает никаких деталей проекта, но в нем говорится, что корпорация «много инвестирует в машинное обучение и автоматизацию и полна энтузиазма относительно потенциала автоматизированных систем во многих отраслях, в том числе и в транспорте», цитирует письмо WSJ. Пятистраничное письмо, датированное 22 ноября, опубликовано на сайте NHTSA.

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О том, что Apple разрабатывает собственный автомобиль, стало известно в феврале 2015 г. Проект создания электромобиля, получившего кодовое название Titan, к тому времени существовал уже около года. Речь тогда не шла о самоуправляемом автомобиле. Руководителем проекта был назначен опытный дизайнер Стив Задески, занявший пост вице-президента. В сентябре 2015 г. появилась информация, что первые модели электромобиля могут выйти на рынок в 2019 г. WSJ писала, что компания активизировала проект, утроив численность работающей над ним команды, составлявшей поначалу 600 человек. Компания наняла в том числе специалистов по созданию беспилотных автомобилей. Но через год, в сентябре 2016 г., корпорация закрыла несколько проектов, связанных с созданием самоуправляемого электромобиля, уволив десятки сотрудников, сообщали WSJ и FT. Изменения в проекте Titan произошли после того, как в июле 2016 г. Задески на посту его руководителя сменил ветеран Apple Боб Мансфилд. Он решил сосредоточиться не на самостоятельном производстве электромобилей, а на создании системы, которая будет управлять автомобилями.

Представитель Apple объяснил WSJ переписку с NHTSA тем, что компания много инвестирует в технологии машинного обучения и автоматизации, которые можно применять в том числе и в транспортной индустрии, поэтому Apple хочет «работать с NHTSA, чтобы помочь определить лучшие практики в этой индустрии».

В письме Apple призывает регулятора обеспечить «честную конкуренцию» между новыми игроками рынка и традиционными производителями, пишет FT. Работа Apple над автоматическими системами может быть использована для того, чтобы изменить «будущее транспорта», говорит представитель корпорации. В письме Apple расхваливает «значительные социальные выгоды от автоматизированных автомобилей» и настаивает, что эта технология увеличит безопасность, позволив потенциально предотвратить миллионы катастроф и тысячи жертв ежегодно.

Письмо появилось после того, как администрация президента США Барака Обамы ринулась создавать нормы, чтобы регулировать разработку самоуправляемых автомобилей.