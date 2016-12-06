ОС Tizen может так и не стать официально признанным российским софтом

Экспертный совет при Минкомсвязи не одобрил заявку ассоциации «Тайзен.ру» (см. врез) на включение операционной системы (ОС) Tizen в реестр российского программного обеспечения, сообщил представитель Минкомсвязи и подтвердил человек, близкий к этой ассоциации.

Заявка на включение в реестр подавалась не одним юридическим лицом, а группой компаний, что является формальным нарушением, пояснил представитель министерства. Поэтому экспертный совет заинтересовался принадлежностью исключительных прав на программное обеспечение (один из критериев попадания в реестр – они должны принадлежать российскому юрлицу), продолжает представитель Минкомсвязи. Ситуация оказалась нетипична: права на программное обеспечение принадлежали не компании, а ассоциации, знает член экспертного совета Минкомсвязи и президент IT-ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.

Русский Tizen Ассоциация «Тайзен.ру» была образована в октябре 2015 г. для создания российской версии ОС Tizen, которую разработала компания Samsung на базе Linux. Она может работать в мобильных телефонах, планшетах, ноутбуках, персональных компьютерах и устройствах интернета вещей. В разработке международной версии участвуют Samsung, Huawei, Intel, ZTE. А российская ассоциация занимается созданием отечественной версии Tizen – в первую очередь в части защиты информации и соответствия требованиям регуляторов (ФСТЭК и ФСБ).

Минкомсвязи намерено прояснить ситуацию при помощи Министерства юстиции. Представитель Минкомсвязи надеется, что уже к следующему заседанию экспертного совета вопрос будет решен.

С 1 января этого года госзакупки импортного софта ограничены. Если органы государственной власти хотят купить иностранное ПО, то сначала должны свериться с реестром отечественного софта и убедиться, что там нет аналогичных продуктов. Если же российские аналоги есть, то они смогут купить зарубежный софт, лишь объяснив, почему им не подходят эти аналоги. В июле первый вице-премьер Игорь Шувалов выпустил директиву представителям интересов государства в советах директоров госкомпаний, в которой также говорилось о преференциях продуктам из реестра при закупках этих компаний.

В ноябре 2015 г. правительство опубликовало постановление с правилами подачи заявок на включение в реестр отечественного ПО. Заявка подается в Минкомсвязи, которое публикует ее на специальном сайте и отправляет в экспертный совет. У него есть 30 дней на то, чтобы понять, соответствует ли софт критериям российского происхождения. Программу относят к отечественным, если исключительные права на нее принадлежат россиянам или компании, которую контролируют россияне. Кроме того, сумма выплат в пользу иностранных компаний не должна превышать 30% выручки от продаж этого продукта.

Заявку на вступление в реестр ассоциация «Тайзен.ру» подавала в конце июля этого года, причем на попадание в реестр претендовала ОС для интернета вещей, сообщил «Ведомостям» президент ассоциации Андрей Тихонов, отказавшись от дальнейших комментариев.

Помимо работы в устройствах интернета вещей эта ОС пригодна и для смартфонов. В сентябре президент Samsung Electronics Сан Чжин Пак сообщал ТАСС, что Samsung начал поставлять «Газпрому» свои смартфоны на защищенной ОС Tizen. Интерес газовой компании он объяснял высокой степенью защиты этой ОС.

В сентябре стало известно, что в реестр Минкомсвязи попала мобильная ОС под названием Sailfish Mobile OS Rus. В июне прошлого года эта операционная система соревновалась с Tizen в конкурсе Минкомсвязи, где ведомство выбирало приоритетные IT-проекты в пяти категориях (в том числе в мобильных ОС). Sailfish тогда заняла первое место, а Tizen – второе. Впрочем, денег от государства так никто из них и не получил.

Сейчас Sailfish разрабатывает компания «Открытая мобильная платформа», связанная с основателем энергохолдинга ЕСН Григорием Березкиным. О том, что эта компания займется разработкой российской мобильной ОС, в начале мая писал в своем twitter-аккаунте министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров. В этом сообщении министр связи уточнял, что это будет «глобальная мобильная ОС, значительная часть кода которой будет написана именно в России». Российская ветка Sailfish разрабатывается не с нуля: в 2015 г. стало известно, что Березкин – владелец финской компании Jolla (создана выходцами из Nokia), которая и выпускала ОС Sailfish.