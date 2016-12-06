Российская IT-компания GTI привлекла $2 млн на развитие своего софта для бурения горизонтальных скважин

Разрабатывающая софт для автоматизации бурения нефтегазовых скважин компания «Геонавигационные технологии» (GTI) привлекла $2 млн от инвестфондов Ayr, Phystech Ventures и North Energy Ventures, сообщил фонд Phystech Ventures. Сделку подтверждают основатель компании Сергей Стишенко и представители фондов. Они не раскрывают точные доли, приобретенные фондами, а также сумму инвестиций каждого из фондов. По словам Стишенко, на Ayr приходится больше трети привлеченных денег, совокупно три фонда приобрели около 30% компании, контроль над которой остается у основателей. Таким образом, вся компания в этом раунде финансирования была оценена примерно в $6,7 млн. По данным американской базы стартапов Crunchbase, в мае 2015 г. компания привлекла $220 000 от Phystech Ventures.

Геонавигация используется при бурении горизонтальных скважин, поясняет представитель Phystech Ventures. Траектория бурения должна строиться так, чтобы бур не выходил за пределы нефтесодержащего пласта, для чего и нужен софт. Программа GTI в режиме реального времени считывает информацию из скважины, передает в центр сопровождения бурения. Дальше программа визуализирует собранную информацию и дает представление об окружающей геологии: положении, направлении и траектории движения, говорится в сообщении фонда. Софт способен в 2 раза ускорить бурение и в 3–5 раз повысить рентабельность скважины, сообщает Phystech Ventures. Привлеченные деньги компания потратит на разработку новых решений.

Нефтегазовые компании видят выгоды строительства горизонтальных скважин, прибыль от которых в 3–4 раза больше, чем от вертикальных, приводятся в сообщении Phystech Ventures слова инвестиционного менеджера Ayr Сергея Ярцева. По его оценке, годовая разница может составить до $5,5 млн на скважину. Поэтому, несмотря на динамику цен на нефть и общее падение бурения, объемы горизонтального бурения растут, уверяет он. Но горизонтальное бурение гораздо более затратно и нефтяные компании нуждаются в технологиях повышения эффективности бурения, рассуждает Ярцев. На большинстве горизонтальных скважин в мире применяется геонавигация. Каждый метр горизонтального ствола, пробуренный вне нефтесодержащего пласта, за время жизни скважины обходится в $0,9 млн, а потеря всей скважины из-за ошибок в траектории может стоить до $100 млн.

Для повышения эффективности и снижения затрат горизонтального бурения нефтедобытчики все больше пользуются технологиями интернета вещей (IoT), сообщал в январе этого года Business Insider. Освоив доступные технологии IoT, нефтегазовая компания с выручкой около $50 млрд может увеличить свою прибыль приблизительно на $1 млрд, сообщало издание со ссылкой на исследование Cisco.

Но даже при схожих технических характеристиках российскому продукту предстоит преодолевать привычки отрасли, уже несколько десятилетий пользующейся импортными продуктами, уверен гендиректор Союза производителей нефтегазового оборудования Александр Романихин.