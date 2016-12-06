Провайдер сетей для интернета вещей Sigfox планирует IPO

Компания Sigfox, французский провайдер сетей для сетей интернета вещей (IoT), привлекший в прошлом месяце 150 млн евро инвестиций для экспансии в США и в Азию, собирается провести IPO в 2018 г., пишет газета Financial Times (FT).

Компания из Тулузы, получившая в общей сложности около 300 млн евро от таких инвесторов, как французское правительство, Salesforce и Telefónica, строит сеть для подключенных устройств малой мощности – например, термостатов или холодильников.

Новыми инвесторами Sigfox станут Alto Invest, Salesforce Ventures, Henri Seydoux, Swen CP, Tamer Group и Total, говорится в сообщении компании. В новом раунде финансирования поучаствовали и действующие акционеры – Bpifrance, Elliott, Intel Capital, Air Liquide, Idinvest Partners и IXO. Раунд также подразумевает возможность опциона greenshoe, который позволит стратегическим и финансовым инвесторам в короткий срок войти в капитал Sigfox, говорится в сообщении. Консультантами Sigfox выступили Lazard и Goldman Sachs.

Бум в прогнозах 18 млрд устройств, относящихся к интернету вещей, будет подключено во всем мире к 2022 г., согласно прогнозу Ericsson, опубликованному в ее отчете Ericsson Mobility Report. Всего в мире будет насчитываться 29 млрд устройств, подключенных к мобильным сетям связи

«В прошлом году мы получили 12 млн евро выручки, в этом получим более 30 млн, и наша цель – превысить в 2018 г. рубеж в 100 млн евро и стать публичной компанией», – цитирует FT гендиректора Sigfox Людовика ле Моана. По его словам, компания ставит своей целью, чтобы ноябрьский раунд финансирования стал последним, до тех пор пока Sigfox не проведет IPO, которое должно будет обеспечить ликвидностью акционеров оператора.

Сейчас инфраструктура Sigfox доступна в 26 странах, а к 2018 г. компания планирует довести их число до 60 и стать безубыточной, говорится в ее сообщении. Компания зарабатывает на национальных сетях, таких как британская Arqiva или южноафриканский проводной оператор DFA, они платят Sigfox за использование ее оборудования по модели разделения выручки от подключенных к этому оборудованию устройств.

Полученные деньги Sigfox планирует потратить главным образом на строительство собственной сети из 30 000 базовых станций в США, говорит ле Моан. К каждой базовой станции может быть подсоединено до 1 млн устройств, таким образом в будущей сети в США сможет работать до 30 млрд подключенных устройств.

Рынок маломощной связи уже переполнен стартапами, сражающимися за место под солнцем с крупными традиционными операторами связи, такими как Vodafone, инвестировавшая в Sigfox компания Telefónica и корейская SK Telecoms, которые развивают альтернативные решения для связи с устройствами.

«В среднем Sigfox взимает с клиента около $1 в год за одно устройство, это крайне низкомаржинальный бизнес», – цитирует ле Моана FT. Стать прибыльной при такой низкой стоимости подписки компания может, только подключив огромное число устройств, замечает он.

Сейчас в сети Sigfox работает около 10 млн устройств, но, по словам ле Моана, до IPO их число должно значительно вырасти. Чтобы выходить к инвесторам на IPO с хорошей историей, устройств должно быть по крайней мере 100 млн, сообщил он. Ле Моан также указал, что выручка компании за два года выросла с 4 млн до 30 млн евро. «Мы не собираемся конкурировать с операторами связи, мы хотим дополнить их услуги», – заметил он.