Обама запретил китайскому инвестору покупать немецкую компанию

В опубликованном министерством финансов США заявлении говорится, что Обама издал приказ, запрещающий инвестиционному фонду Fujian Grand Chip Investment Fund покупку зарегистрированной в Германии компании Aixtron. В своем решении президент следует рекомендации межведомственного Комитета по иностранным инвестициям в США (CFIUS), который рассматривает транснациональные сделки с точки зрения государственной безопасности.

Запрет на покупку Aixtron стал всего вторым примером такого рода вмешательства в сделку с участием иностранных компаний. Избранный президент Дональд Трамп сделал критику в адрес Пекина одной из ключевых тем своей предвыборной кампании, но и до этого администрация Обамы все более подозрительно относилась к стремлению китайских компаний покупать стратегически важные активы в США.

«Риски для национальной безопасности, создаваемые сделкой, связаны в числе прочего с военными приложениями технологий и знаний, накопленных Aixtron, инновационной компании, производящей оборудование для полупроводниковой промышленности, а также с вкладом бизнеса Aixtron в США в развитие соответствующих технологий», – поясняет министерство финансов. CFIUS, подконтрольный этому министерству, взаимодействует с компаниями, на покупку которых претендуют иностранцы, стремясь минимизировать угрозы для национальной безопасности, и в отдельных случаях добивается, чтобы компания сама отказалась от заключения сделки, или рекомендует президенту заблокировать покупку. Федеральный закон дает президенту право заблокировать любую попытку иностранцев получить контроль над бизнесом, имеющим отношение к США, даже если речь идет не об американской компании.

Китай открыл Америку По оценке Rhodium Group, в 2016 г. Китай собирается инвестировать в США около $18 млрд. Общий размер китайских инвестиций в США за 2015 г. составил $15,3 млрд, а 10 лет назад он был почти в 100 раз меньше.

Представитель министерства иностранных дел Китая в пятницу посетовал на решение Обамы. «Это обычная коммерческая сделка слияния и поглощения, и отношение к ней должно определяться принципами коммерции и правилами рынка», – заявил представитель.

В нынешнем году правительственные чиновники неоднократно высказывались против попыток китайцев купить активы крупных производителей полупроводниковой продукции. Схожую позицию власти США часто занимают в отношении попыток китайских компаний купить недвижимость вблизи стратегических военных объектов. В 2012 г. Обама заблокировал предпринятую китайской корпорацией Ralls покупку ветровой электростанции в Орегоне, расположенной около военного объекта.

В целом же администрация Обамы в своей политике поддерживает традиционную идею свободных инвестиций, а министерство финансов пытается убедить китайские власти в том, что США остаются открытыми для сделок, создающих рабочие места и способствующих развитию экономики, в тех случаях, когда такие сделки не затрагивают интересов национальной безопасности. Так, в 2013 г. американские конгрессмены высказывали озабоченность по поводу поглощения китайской корпорацией Shuanghui International Holdings американской компании Smithfield Foods, но Обама дал разрешение на эту сделку стоимостью $4,7 млрд.

Трамп в ходе выборов высказывался против попыток китайской компании купить одну из небольших фондовых бирж в США, но после его победы на выборах команда Трампа не делала публичных заявлений по поводу иностранных инвестиций. Сам Трамп активно инвестирует за пределами США, но при этом дает понять, что всеми силами будет бороться против вредных торговых практик Китая и других стран. Ожидается, что после его инаугурации CFIUS будет более широко трактовать понятие национальной безопасности, включая в него продовольственную безопасность. CNN также цитирует меморандум, в котором говорится, что американские регуляторы будут препятствовать сделкам компаний из стран, противодействующих соответствующим инвестициям компаний из США.

Перевел Александр Силонов