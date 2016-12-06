В 2017 году мировые темпы роста рекламных бюджетов серьезно замедлятся, прогнозирует Magna Global

В следующем году затраты рекламодателей будут расти существенно медленнее, чем в предыдущие годы. Это связано с неопределенностью экономической и политической ситуации в мире, следует из отчета Magna Global, баингового агентства, входящего в рекламную группу Interpublic.

В 2017 г. мировой рекламный рынок вырастет на 3,6%, тогда как в 2016 г. рост составит 5,7%, прогнозирует агентство. Причем компания улучшила прогноз: в июне она полагала, что рынок в 2017 г. вырастет на 3,1%.

В США рекламные бюджеты будут расти еще медленнее: на 1,7% в 2017 г. против 6,9% в 2016 г. Это самые низкие темпы роста за последние 15 лет (без учета резкого падения рынка во время кризиса 2008–2009 гг.).

Рынок замедляется по нескольким причинам. Так, в следующем году не ожидается крупных событий вроде Олимпийских игр или президентских выборов. Кроме того, на рынок влияет общая экономическая неопределенность, связанная с избранием президентом США Дональда Трампа, а также с выходом Великобритании из Евросоюза.

«Если вы посмотрите на реакцию фондовых рынков или индекс доверия потребителей в США, то все выглядит нормально», – говорит исполнительный вице-президент по глобальным рынкам Magna Global Винсент Летанг. Но пока рано делать окончательные выводы, считает он.

На фоне общего падения темпов роста рекламных затрат ярким пятном выделяется сфера интернета, говорит Летанг: особенно сильно растут продажи рекламы в поиске и социальных сетях. Рекламодатели стали тратить больше денег за пределами традиционных медиа, считает он. По данным Zenith Optimedia, в 2016–2019 гг. рекламодатели увеличат свои затраты на рекламу в соцсетях на 72% до $50 млрд.

По данным Magna Global, уже в следующем году расходы на интернет-рекламу во всем мире превзойдут расходы на рекламу на эфирном и кабельном ТВ. Это произойдет прежде всего благодаря росту рынка мобильной рекламы. По прогнозам Magna Global, к 2012 г. объемы рекламы на мобильных устройствах составят $215 млрд во всем мире, ее доля в рекламных бюджетах достигнет 72%. Рекламный рынок на настольных ПК замедляется благодаря активному использованию блокировщиков рекламы, сообщает Magna Global. Этот год будет первым, когда продажи рекламы на десктопах не вырастут, а с 2017 г. они и вовсе начнут падать, прогнозирует Magna Global.

Аналитик Pivotal Research Брайан Уайзер предсказывает еще более медленные темпы роста рекламного рынка в 2017 г. – на уровне 2% по сравнению с 2016 г. По прогнозам исполнительного директора Publicis Groupe SA Мориса Леви, замедление темпов роста будет в I квартале 2017 г.: рекламодатели возьмут паузу, чтобы посмотреть, как будет стартовать президентство Дональда Трампа.

Перевела Анастасия Голицына