Лишь пять компаний могут участвовать в аукционе на размещение рекламы в петербургском метро

Не менее пяти компаний в Петербурге соответствуют условиям конкурсной документации для участия в аукционе на право размещения рекламы в петербургском метро. Об этом сообщил представитель ГУП «Городской центр размещения рекламы» (ГЦРР) на вчерашнем заседании УФАС по Петербургу. Рекламный оператор «Волгобалт медиа» в середине ноября пожаловался в управление и попросил аннулировать аукцион, который ГЦРР объявил в октябре (см врез). Условия конкурсной документации ограничивают количество участников, следует из жалобы оператора.

«Волгобалт медиа» решил осваивать новые рынки, но не может участвовать в конкурсе из-за отсутствия опыта работы в метрополитене, говорит его представитель. В конкурсе могут принять участие только компании, работавшие в метро России не менее трех последних лет, следует из жалобы. Право размещать рекламу в петербургском метро в 2006 г. выиграли ООО «Метроном», ЗАО «Афкап», ЗАО «Анфас» и ЗАО «Коммет». Их уполномоченный представитель и центр продаж – агентство «Проспект».

Стартуют с 1,65 млрд руб. Торги за право 10 лет размещать рекламу в метро должны пройти в форме открытого конкурса, начальная цена – 1,65 млрд руб., задаток – 165 млн руб. Адресная программа включает 2661 место общей площадью 6603 кв. м. Подведение итогов назначено на 23 декабря.

ГЦРР необходимо предоставить в УФАС реестр организаций, которые за последние три года имеют опыт работы по размещению рекламы в петербургском метро, сообщает пресс-служба управления. Рассмотрение перенесено на 13 декабря.

Любые организации, которые имеют опыт взаимодействия с метрополитеном, могут подать заявку, объясняет представитель ГЦРР. По его словам, метрополитен – объект повышенной опасности, у него своя специфика, некоторые вещи там показывать нельзя.

«Что можно показывать в метро и что нельзя показывать в троллейбусе?» – спросил один из членов комиссии УФАС. По статистике, от 12 до 15% населения страдают той или иной формой клаустрофобии, ответил представитель ГЦРР. По его словам, недопустимо указывать или намекать людям, что они находятся в закрытом пространстве. «Если человек, который боится змей, увидит рекламу с их изображением в метро, то он испугается сильнее, чем если бы увидел эту рекламу на улице?» – поинтересовался другой член комиссии. Представитель ГЦРР считает, что в метро рекламу испугаются сильнее.

ООО «Трейд компани», структура автохолдинга «Гема», в ноябре также жаловалось в ФАС на конкурсную документацию, которая ограничивает количество участников. ФАС выдала предписание изменить условия, ГЦРР оспаривает его в суде. Следующее заседание – 18 января, следует из материалов дела.

Требование о наличии опыта в размещении рекламы в метро выглядит ограничивающим, если его предъявлять, количество игроков на этом рынке будет оставаться неизменным, считает старший юрист BMS Law Firm Тарас Хижняк. Вместе с тем условие о наличии опыта в определенной сфере часто встречается в конкурсной документации и по своей сути не нарушает законодательство, добавляет он. Опыт нужен, но все конструкции и так согласовываются с метрополитеном, говорит топ-менеджер одного из операторов.

Russ Outdoor продолжает изучать конкурсную документацию и пока не принял решения об участии, сказал руководитель его петербургского представительства Владимир Рябовол.