Uber создает подразделение для разработки искусственного интеллекта

Желая оснастить свой сервис по вызову такси искусственным интеллектом, Uber договорилась о покупке Geometric Intelligence. После завершения сделки, условия которой не разглашаются, все 15 сотрудников нью-йоркской компании переедут в Сан-Франциско, где зарегистрирована Uber, и образуют подразделение под названием Uber AI Labs. Их разработки помогут транспортному сервису решать ряд проблем, в том числе более точно определять положение автомобилей и прогнозировать продолжительность поездок. Однако важнейшим направлением работы Uber AI Labs станет создание софта для беспилотных автомобилей, массовое использование которых Uber планирует начать в ближайшие годы.

«В фокусе наших усилий будут беспилотные машины», – говорит Гари Маркус, генеральный директор Geometric Intelligence и профессор психологии из Нью-Йоркского университета. Ожидается, что после слияния компаний Маркус останется во главе Uber AI Labs.

Компании из Кремниевой долины уделяют повышенное внимание искусственному интеллекту как средству для прогнозирования потребительских запросов, оптимального распределения имеющихся ресурсов, категоризации новостных материалов, повышения качества поиска и т. п. IT-компании стремятся заполучить в свой штат специалистов по искусственному интеллекту, находя их в университетах или переманивая у конкурентов.

Задача Uber AI Labs – сделать самоуправляемые автомобили более интеллектуальными и эффективными. Это включает способность прогнозирования ситуаций на дорогах, языковые технологии и анализ визуальной информации. По словам Маркуса, в последнее время компьютеры научились неплохо распознавать объекты, но пока не могут столь же качественно анализировать изменения ситуации в окружающем пространстве, а для создания полноценных беспилотных автомобилей эта способность имеет важнейшее значение.

Uber, которую инвесторы оценили в этом году в $68 млрд, уже проводит испытания беспилотных такси с обычными пассажирами в Питсбурге. В этом городе у компании уже есть лаборатория, работающая над технологиями искусственного интеллекта. В августе Uber купила стартап Ottomotto, специализирующийся на создании беспилотных дальнобойных грузовиков.

Руководители Uber и многих других компаний уверены, что со временем беспилотные автомобили вытеснят традиционную технику, управляемую человеком, что приведет к сокращению потребности в рабочей силе и сделает перевозки более эффективными. А знание точного местоположения клиента позволяет сервису такси сократить время на выполнение заказа и таким образом выполнять больше заказов.

Маркус утверждает, что Uber AI Labs будет активно нанимать новых сотрудников, а со временем может открыть офис в Великобритании. Наем сотрудников начнется уже на этой неделе, в ходе конференции по системам обработки нейронной информации, которая состоится в Барселоне. «У нас появляется возможность для фундаментальных исследований, цели которых совпадают с задачами Uber, – говорит глава Geometric Intelligence. – Для таких ученых, как мы, это очень интересно».

Перевел Александр Силонов