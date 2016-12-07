Российский венчурный рынок продолжает испытывать нехватку выходов из инвестиций

За девять месяцев 2016 г. в России прошла 31 сделка по выходу из проектов первоначальных инвесторов, говорится в опубликованном вчера совместном отчете Российской венчурной компании (РВК) и Российской ассоциации венчурного инвестирования (РАВИ). Это чуть меньше прошлогоднего итога за тот период, когда случилось 33 выхода, сообщил «Ведомостям» представитель РАВИ. По его словам, речь идет о венчурных и прямых инвестициях.

В 2015 г. российский венчурный рынок, по оценкам РВК, вырос с $1,67 млрд до $2,19 млрд. Однако компанию беспокоило малое число выходов. Многие российские фонды, созданные 5–8 лет назад, подошли к черте, когда пора выходить из инвестиций и фиксировать доходность, а потенциальных покупателей – стратегических инвесторов на рынке мало, сообщала РВК.

Компания подсчитала и суммы выходов в январе – сентябре, оговорившись, что ей известны подробности далеко не всех сделок на российском рынке. За девять месяцев прошлого года общая сумма выходов достигла $280 млн, причем РВК смогла получить информацию по сумме лишь о половине известных ей сделок. Выходы девяти месяцев 2016 г. РВК оценила в $55,5 млн, но это сумма только 38% от известных компании сделок.

В условиях, когда известны данные не по всем сделкам, крупные выходы могут сильно повлиять на картину. Так, в октябре прошлого года Accel Partners, Kinnevik и Northzone продали доли в сервисе Avito южноафриканской Naspers – она купила 50,5% компании за $1,2 млрд. Не будь этой сделки, общая сумма сделок по выходу из инвестиций на российском рынке в 2015 г. была бы вдвое меньше итога 2014 г. в $731,5 млн, а вместе с ней достигла $1,57 млрд, говорится в ежегодном отчете РВК. В январе – сентябре этого года таких крупных сделок не наблюдается.

Не совпадает в разных отчетах РВК и количество сделок за 2015 г. В мартовском отчете MoneyTree, подготовленном совместно с PwC, говорится о 26 выходах (на четыре меньше, чем в 2014 г.), а выпущенный вчера совместный отчет с РАВИ сообщает о 34 выходах венчурных фондов из инвестиций (по их версии, в 2014 г. их было 23). Член правления РВК Гульнара Биккулова объясняет расхождение тем, что разные исследовательские группы владеют разными непубличными данными. Сказывается и срок выпуска отчета, продолжает Биккулова, чем позже он выходит, тем больше вероятность включить в него максимальное число сделок последнего квартала.

Ситуация с выходами с каждым годом улучшается, уверяет Биккулова, число корпораций, покупающих стартапы, растет. С ней соглашается директор по инвестициям венчурного фонда Maxfield Capital Алексей Тукнов, по словам которого даже крупные производственные корпорации запускают конкурсы, акселераторы и прочие инструменты работы со стартапами.

Для стратегического инвестора покупка стартапа не панацея, а наоборот – дополнительный риск по интеграции покупки в корпорацию, уверен управляющий партнер венчурного фонда Prostor Capital Алексей Соловьев. Иногда для компании менее рискованно разрабатывать аналог самой, рассуждает он. Впрочем, для инвесторов выход существует – вкладываться лишь в те проекты, что способны заинтересовать международных стратегов или выйти на IPO, советует Соловьев.

Во-первых, пик венчурного инвестирования пришелся на середину 2000-х гг. и эта волна стартапов нашла своих инвесторов в 2011–2014 гг., говорит замдиректора Фонда развития интернет-инициатив Дмитрий Павлюченков. Новые же стартапы пока не вышли на рыночный уровень, интересный стратегическим инвесторам, объясняет он. Во-вторых, из-за недостатка ликвидности фондам и инвесторам расхотелось инвестировать на долгий срок. В-третьих, девальвация рубля и падение реальных доходов в России уменьшили оценку стартапов, что снизило мотивацию продавать бизнес, резюмирует Павлюченков. По его наблюдениям, количество и суммарный размер выходов за девять месяцев 2016 г. год к году сократились.