ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4219 от 07.12.2016 под заголовком: Выхода нет

Российский венчурный рынок продолжает испытывать нехватку выходов из инвестиций

За девять месяцев 2016 года число таких сделок уменьшилось
Российский венчурный рынок продолжает испытывать нехватку выходов из инвестиций
Российский венчурный рынок продолжает испытывать нехватку выходов из инвестиций
А. Махонин / Ведомости

За девять месяцев 2016 г. в России прошла 31 сделка по выходу из проектов первоначальных инвесторов, говорится в опубликованном вчера совместном отчете Российской венчурной компании (РВК) и Российской ассоциации венчурного инвестирования (РАВИ). Это чуть меньше прошлогоднего итога за тот период, когда случилось 33 выхода, сообщил «Ведомостям» представитель РАВИ. По его словам, речь идет о венчурных и прямых инвестициях.

В 2015 г. российский венчурный рынок, по оценкам РВК, вырос с $1,67 млрд до $2,19 млрд. Однако компанию беспокоило малое число выходов. Многие российские фонды, созданные 5–8 лет назад, подошли к черте, когда пора выходить из инвестиций и фиксировать доходность, а потенциальных покупателей – стратегических инвесторов на рынке мало, сообщала РВК.

Компания подсчитала и суммы выходов в январе – сентябре, оговорившись, что ей известны подробности далеко не всех сделок на российском рынке. За девять месяцев прошлого года общая сумма выходов достигла $280 млн, причем РВК смогла получить информацию по сумме лишь о половине известных ей сделок. Выходы девяти месяцев 2016 г. РВК оценила в $55,5 млн, но это сумма только 38% от известных компании сделок.

В условиях, когда известны данные не по всем сделкам, крупные выходы могут сильно повлиять на картину. Так, в октябре прошлого года Accel Partners, Kinnevik и Northzone продали доли в сервисе Avito южноафриканской Naspers – она купила 50,5% компании за $1,2 млрд. Не будь этой сделки, общая сумма сделок по выходу из инвестиций на российском рынке в 2015 г. была бы вдвое меньше итога 2014 г. в $731,5 млн, а вместе с ней достигла $1,57 млрд, говорится в ежегодном отчете РВК. В январе – сентябре этого года таких крупных сделок не наблюдается.

Не совпадает в разных отчетах РВК и количество сделок за 2015 г. В мартовском отчете MoneyTree, подготовленном совместно с PwC, говорится о 26 выходах (на четыре меньше, чем в 2014 г.), а выпущенный вчера совместный отчет с РАВИ сообщает о 34 выходах венчурных фондов из инвестиций (по их версии, в 2014 г. их было 23). Член правления РВК Гульнара Биккулова объясняет расхождение тем, что разные исследовательские группы владеют разными непубличными данными. Сказывается и срок выпуска отчета, продолжает Биккулова, чем позже он выходит, тем больше вероятность включить в него максимальное число сделок последнего квартала.

Ситуация с выходами с каждым годом улучшается, уверяет Биккулова, число корпораций, покупающих стартапы, растет. С ней соглашается директор по инвестициям венчурного фонда Maxfield Capital Алексей Тукнов, по словам которого даже крупные производственные корпорации запускают конкурсы, акселераторы и прочие инструменты работы со стартапами.

Для стратегического инвестора покупка стартапа не панацея, а наоборот – дополнительный риск по интеграции покупки в корпорацию, уверен управляющий партнер венчурного фонда Prostor Capital Алексей Соловьев. Иногда для компании менее рискованно разрабатывать аналог самой, рассуждает он. Впрочем, для инвесторов выход существует – вкладываться лишь в те проекты, что способны заинтересовать международных стратегов или выйти на IPO, советует Соловьев.

Во-первых, пик венчурного инвестирования пришелся на середину 2000-х гг. и эта волна стартапов нашла своих инвесторов в 2011–2014 гг., говорит замдиректора Фонда развития интернет-инициатив Дмитрий Павлюченков. Новые же стартапы пока не вышли на рыночный уровень, интересный стратегическим инвесторам, объясняет он. Во-вторых, из-за недостатка ликвидности фондам и инвесторам расхотелось инвестировать на долгий срок. В-третьих, девальвация рубля и падение реальных доходов в России уменьшили оценку стартапов, что снизило мотивацию продавать бизнес, резюмирует Павлюченков. По его наблюдениям, количество и суммарный размер выходов за девять месяцев 2016 г. год к году сократились.

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