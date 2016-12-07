Соцсети создали коалицию для борьбы с имиджем терроризма в интернете

В совместном заявлении компаний говорится о создании новой технологии для выявления экстремистских материалов, в том числе видеозаписей, размещаемых с целью вербовки новых членов в террористические организации, изображений казни и т. п. Такие материалы будут идентифицироваться по их цифровому следу, или хэшу, и соответствующая информация будет заноситься в глобальную базу данных, доступную участникам инициативы. После привязки к тому или иному материалу его хэша этот материал можно будет без труда обнаружить в сети и заблокировать.

«Наши компании начинают обмениваться хэшами наиболее одиозных изображений и видеофрагментов, размещаемых террористами, чтобы затем удалять такие материалы с сайтов наших сервисов, – говорится в заявлении. – Мы предоставляем друг другу информацию для совместного использования, и это поможет каждой из компаний обнаруживать террористические материалы в принадлежащей ей социальной сети».

Совместный проект должен быть представлен в четверг на интернет-форуме ЕС, создаваемая база данных начнет функционировать в 2017 г.

Социальные сети зачастую подвергаются критике за то, что не принимают адекватных мер для противодействия террористам, использующим популярные платформы для пропаганды и вербовки сторонников. Не так давно комитет по внутренним делам при британском парламенте заявил, что социальные сети «сознательно уклоняются» от блокирования потоков пропаганды терроризма, что для мониторинга сетей с миллиардами учетных записей компании выделяют лишь по нескольку сотен сотрудников и что парламентариев тревожит такая ситуация.

Машина против фейков Facebook будет использовать искусственный интеллект для выявления фейковых новостей. По подсчетам Buzzfeed, 20 самых популярных фейковых новостей собрали в феврале – ноябре этого года в Facebook около 8,7 млн перепостов, лайков и комментариев, а топ-20 реальных новостей – 7,4 млн.

В воскресенье Еврокомиссия пригрозила, что если компании не начнут активнее бороться с риторикой ненависти, то ЕС ужесточит регулирование. В США власти штатов и чиновники министерства юстиции призывают IT-компании активнее распространять антиэкстремистские материалы, ориентированные на пользователей, легко поддающихся радикальной риторике.

Участники проекта подчеркивают, что решение о сотрудничестве не было спонтанной и поспешной реакцией на критику, а тщательно подготавливалось в течение нескольких месяцев.

Хотя Брюссель постоянно усиливает давление на интернет-компании, добиваясь более направленных действий против нежелательного контента, Еврокомиссия не спешит кардинально менять законодательство в этой сфере. Компании не несут ответственности за материалы, размещаемые пользователями, если такие материалы оперативно удаляются после получения соответствующих требований или предупреждений. Брюссельские чиновники обсуждают принятие так называемого «закона доброго самаритянина», обеспечивающего IT-компаниям более надежную правовую защиту в случаях изъятия из сетей противозаконного контента. Критики этой концепции опасаются, что таким образом закон поощряет цензуру.

Facebook и Twitter утверждают, что новая база данных не будет инструментом для осуществления цензуры, а, напротив, позволит пользователям защититься от одиозного контента.

Перевел Александр Силонов