Фонд развития IT в 2016 году денег не получит

Правительство не поддержало выделение денег в Фонд развития информационных технологий (ФРИТ), сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова. На прошлой неделе Минкомсвязи предложило правительству пополнить бюджет фонда в 2016 г. на 500 млн руб., но в этом году деньги из бюджета на фонд выделяться не будут, поскольку их уже невозможно освоить, знает человек, участвующий в обсуждении создания фонда. Ведь впереди еще выход постановления правительства, регистрация фонда, да и проекты должны получать деньги по итогам конкурсов, рассказывает он.

В прошлый четверг вопрос о создании этого фонда обсуждало правительство, и доклад министра связи Николая Никифорова оно «приняло к сведению», говорится в материалах правительства. На следующий день Минкомсвязи объявило, что правительство поддержало предложение по созданию фонда, однако о размере его капитала министерство умолчало. Создание фонда поддержано, выделение денег – нет, говорит Тимакова.

Минкомсвязи предложило создать ФРИТ в начале этого года, и его конфигурация менялась несколько раз. Изначально капитал ФРИТа планировался в размере 10 млрд руб., его предполагалось наполнить из выручки проведенных Роскомнадзором аукционов на частоты. Это следовало из проекта плана правительства по поддержке экономики. Но в итоговом плане, который правительство приняло в начале марта, сумма сократилась до 5 млрд руб. В середине марта Минкомсвязи опубликовало на портале обсуждения нормативных документов проект постановления правительства по созданию фонда. На господдержку компании должны были рассчитывать уже начиная с мая-июня 2016 г., приводились в материалах Минкомсвязи слова Никифорова. Но согласование документа затянулось. Фонд дублирует функции уже существующих институтов развития, потому его создание нецелесообразно, отстаивал в июле свою позицию Минфин в докладе президенту России Владимиру Путину. Схожей позиции придерживаются аудиторы Счетной палаты. Но нынешние институты развития не занимаются ни «тиражным» программным обеспечением, ни поддержкой проектов по импортозамещению софта, парировало Минкомсвязи.

Как устроен ФРИТ Фонд должен выдать от четырех до шести грантов на разработки софта, замещающего импортные общесистемные решения: мобильные операционные системы, системы управления базами данных, корпоративные операционные системы и т. д. Кроме того, проекты с экспортным потенциалом смогут получить в фонде кредит от 30 млн до 300 млн руб. под 5% годовых на срок до пяти лет.

В октябре Никифоров сообщил, что вместо запланированных 5 млрд руб. в фонд может быть направлено на порядок меньше – 500 млн руб. Размер фонда предлагалось уменьшить из-за затянувшегося принятия решения и дефицита бюджета текущего года. «Если в октябре выйдет документ – нам же нужно утвердить набсовет, экспертные советы, осуществить отбор проектов», – говорил в октябре Никифоров (цитата по «Интерфаксу»).

К вопросу о выделении фонду 5 млрд руб. правительство вернется в следующем году, знает человек, участвующий в обсуждении создания фонда. Тимакова вчера не уточнила, касается решение не выделять денег фонду бюджета только текущего или еще и будущего года.

Антикризисный план оказался амбициознее, чем может осилить бюджет, рассуждает руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина. По ее словам, сейчас Минфин снижает дефицит бюджета, для чего в условиях падения доходов, очевидно, нужно сокращать расходы. В этой ситуации обычно приоритет отдается проектам, уже получившим государственные деньги, рассказывает Суслина. Во-первых, во избежание недостроя, а во-вторых, поскольку государство уже вложило в них деньги, то они важнее начинаний, еще не получавших бюджетных денег. То обстоятельство, что выделения денег удается избегать с марта, также не повышает приоритет проекта, резюмирует эксперт.

Документ по фонду оформляется, Минкомсвязи ждет выхода постановления, сообщил представитель министерства. Представитель Минфина не ответил на запрос «Ведомостей». Представитель Минэкономразвития адресовал вопросы «Ведомостей» к Минкомсвязи.