Верховный суд США постановил пересмотреть штраф Samsung за нарушение патентов Apple на дизайн

Во вторник Верховный суд США, рассматривающий патентную тяжбу между Apple и Samsung Electronics, единогласно вынес постановление в пользу корейской компании. Согласно этому постановлению суд низшей инстанции, назначивший Samsung штраф за нарушение патентов Apple в $399 млн, должен пересмотреть свое решение и изменить размер штрафа.

Патентный конфликт между двумя ведущими производителями смартфонов тянется с 2011 г. В августе 2012 г. калифорнийский суд постановил, что в ряде смартфонов Samsung нарушены три патента Apple, в основном связанные с дизайном устройств, и обязал корейскую компанию возместить ущерб в размере порядка $1 млрд. В декабре того же года федеральный апелляционный суд решил, что сумма ущерба была оценена неверно, и снизил ее до $399 млн. Дело было передано в Верховный суд, который должен был уточнить методику оценки нанесенного ущерба. По мнению Apple, нарушитель должен выплатить всю сумму прибыли от продажи устройств, нарушающих патенты. Samsung называет такой подход несправедливым, поскольку привлекательность этих устройств лишь частично определяется компонентами, нарушающими патенты Apple.

Члены Верховного суда единогласно пришли к выводу, что методика расчета, использованная апелляционным судом, некорректна. Судья Соня Сотомайор поясняет, что далеко не во всех случаях держатель патентов может претендовать на полную сумму прибыли от устройств, нарушающих его патенты. «Если речь идет о многокомпонентном продукте, держателю патента может полагаться лишь та часть прибыли, которую нарушитель получил за счет конкретного компонента с нарушениями», – цитирует The Wall Street Journal слова Сотомайор.

Встречный иск $158400 Такой штраф в феврале 2016 г. суд постановил выплатить Apple в пользу Samsung по делу о патентах и использовании некоторых функций в смартфонах, в частности разблокировки жестом «листания»

Представитель Samsung назвал судебное решение поворотным: «Это победа как для Samsung, так и для всех, кто заинтересован в креативности, инновациях и честной рыночной конкуренции».

В свою очередь представитель Apple заявил: «Для нас главным всегда был тот факт, что Samsung беззастенчиво копирует наши идеи, и этот факт никогда не подвергался сомнению».

Решение Верховного суда не завершит тяжбу. Суд не определил окончательную сумму, которую Samsung заплатит Apple за нарушения, зафиксированные в 11 моделях смартфонов, это предстоит сделать суду низшей инстанции. Некоторые юристы отмечают, что теперь судам будет еще труднее определять наказания за нарушения в столь сложных продуктах. «Не исключено, что нам предстоят годы неразберихи при выработке адекватных методик оценки ущерба, если речь идет о патентах на дизайн», – приводит Financial Times слова Рика Маккенны, специалиста по патентному праву из конторы Foley & Lardner.

«К сожалению, Верховный суд не дал суду низшей инстанции указаний, как именно определять для таких изделий компенсацию – по изделию в целом или же по отдельным компонентам», – говорит Марк Маккенна, преподаватель права из Университета Нотр-Дам.

Участники IT-рынка внимательно следят за конфликтом Apple и Samsung. Руководители ряда крупных компаний, включая Dell, Facebook и Google, направили в суд письмо в поддержку Samsung. Они вслед за корейской компанией заявляют, что требовать в качестве компенсации всю прибыль от продажи многокомпонентного устройства, где нарушены всего лишь патенты на дизайн, было бы абсурдно. В то же время многие дизайнеры и компании вроде Crocs, Tiffany и Adidas поддержали Apple, заявив, что суровое наказание в виде изъятия всей прибыли было бы важной мерой для защиты инновационного дизайна, на котором основывается бизнес многих компаний.