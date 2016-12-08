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IFPI: YouTube продолжает недоплачивать музыкантам

Видеохостинг платит индустрии намного меньше других сервисов
YouTube продолжает недоплачивать музыкантам за использование их произведений на сайте, следует из заявления Международной федерации звукозаписывающей индустрии
YouTube продолжает недоплачивать музыкантам за использование их произведений на сайте, следует из заявления Международной федерации звукозаписывающей индустрии
Е. Разумный / Ведомости

Принадлежащий Google видеохостинг YouTube продолжает недоплачивать музыкантам за использование их произведений на сайте, следует из заявления Международной федерации звукозаписывающей индустрии (IFPI). IFPI представляет интересы музыкальных лейблов, в том числе крупнейших – Universal Music, Warner Music, Sony Music.

Значительную часть рекламных доходов будут получать социальные сети, видеосервисы и игры
Реклама – двигатель приложения

Заявление IFPI было опубликовано вскоре после того, как Google в своем официальном блоге сообщила, что за последние 12 месяцев YouTube выплатил музыкантам и правообладателям более $1 млрд. Это отчисления только от продаж рекламы на страницах с видеоклипами музыкантов. Рекламные доходы будут продолжать расти, пообещала Google: рекламодатели все чаще переориентируют свои бюджеты в ТВ, радио и печатных СМИ на интернет. А это значит, что и музыкальная индустрия будет получать от YouTube все больше денег.

Google опубликовала совершенно необъяснимые данные о выплатах YouTube музыкантам, говорится в сообщении IFPI, и радоваться этим цифрам не стоит. У YouTube больше 800 млн пользователей во всем мире, то есть компания за год сгенерировала всего чуть более $1 с одного пользователя видеохостинга. Это очень слабый результат по сравнению с другими сервисами – Apple Music, Deezer, Spotify, отмечает IFPI. Один только Spotify заплатил лейблам в 2015 г. около $2 млрд, что эквивалентно $18 на одного пользователя.

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YouTube – крупнейший в мире музыкальный сервис и он не платит достойные отчисления музыкантам, говорится в сообщении IFPI. Федерация считает, что эта проблема требует законодательного решения – чтобы артисты и правообладатели получали справедливую оценку своей работы.

Ранее музыканты активно жаловались на политику отчислений YouTube в регулирующие органы, в том числе в Европе. В этом году Еврокомиссия объявила о планах реформировать систему копирайта в Евросоюзе таким образом, чтобы интернет-компании больше платили авторам за использование их произведений. В частности, сервисы вроде YouTube могут обязать сообщать авторам, продюсерам и издателям о том, какую прибыль приносят их произведения.

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Сейчас крупнейшие музыкальные лейблы ведут переговоры о пересмотре условий работы с YouTube. В 2015 г. музыкальная индустрия получила лишь $634 млн от сервисов, позволяющих загружать музыку, из которых YouTube – самый крупный, указывала ранее IFPI.

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