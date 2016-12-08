IFPI: YouTube продолжает недоплачивать музыкантам

Принадлежащий Google видеохостинг YouTube продолжает недоплачивать музыкантам за использование их произведений на сайте, следует из заявления Международной федерации звукозаписывающей индустрии (IFPI). IFPI представляет интересы музыкальных лейблов, в том числе крупнейших – Universal Music, Warner Music, Sony Music.

Заявление IFPI было опубликовано вскоре после того, как Google в своем официальном блоге сообщила, что за последние 12 месяцев YouTube выплатил музыкантам и правообладателям более $1 млрд. Это отчисления только от продаж рекламы на страницах с видеоклипами музыкантов. Рекламные доходы будут продолжать расти, пообещала Google: рекламодатели все чаще переориентируют свои бюджеты в ТВ, радио и печатных СМИ на интернет. А это значит, что и музыкальная индустрия будет получать от YouTube все больше денег.

Google опубликовала совершенно необъяснимые данные о выплатах YouTube музыкантам, говорится в сообщении IFPI, и радоваться этим цифрам не стоит. У YouTube больше 800 млн пользователей во всем мире, то есть компания за год сгенерировала всего чуть более $1 с одного пользователя видеохостинга. Это очень слабый результат по сравнению с другими сервисами – Apple Music, Deezer, Spotify, отмечает IFPI. Один только Spotify заплатил лейблам в 2015 г. около $2 млрд, что эквивалентно $18 на одного пользователя.

YouTube – крупнейший в мире музыкальный сервис и он не платит достойные отчисления музыкантам, говорится в сообщении IFPI. Федерация считает, что эта проблема требует законодательного решения – чтобы артисты и правообладатели получали справедливую оценку своей работы.

Ранее музыканты активно жаловались на политику отчислений YouTube в регулирующие органы, в том числе в Европе. В этом году Еврокомиссия объявила о планах реформировать систему копирайта в Евросоюзе таким образом, чтобы интернет-компании больше платили авторам за использование их произведений. В частности, сервисы вроде YouTube могут обязать сообщать авторам, продюсерам и издателям о том, какую прибыль приносят их произведения.

Сейчас крупнейшие музыкальные лейблы ведут переговоры о пересмотре условий работы с YouTube. В 2015 г. музыкальная индустрия получила лишь $634 млн от сервисов, позволяющих загружать музыку, из которых YouTube – самый крупный, указывала ранее IFPI.