Microsoft и Qualcomm вместе работают над новым поколением планшетов и ноутбуков

Партнеры представляют свой совместный проект на конференции для разработчиков WinHEC, проходящей в китайском городе Шэньчжэнь. Они призывают производителей оборудования создавать облегченные устройства на базе Windows, которые в отличие от большинства уже существующих планшетов и ноутбуков будут иметь встроенный сотовый модем. Владельцы таких устройств смогут без дополнительного оборудования подключаться к интернету, подобно смартфонам, при этом заряда батарей будет хватать на более долгий срок, чем у обычных ноутбуков.

Microsoft адаптирует систему Windows 10 для готовящегося к выпуску чипа Snapdragon 835, предназначенного для смартфонов. До сих пор Microsoft не удавалось добиться на рынке смартфонов значительного успеха. В заявлении Qualcomm говорится, что первые устройства на новом чипе, работающие под управлением Windows 10, поступят в продажу во второй половине 2017 г.

Практически все представленные на рынке версии Windows разработаны для аппаратной платформы, созданной Intel, давним партнером Microsoft. На WinHEC Intel и Microsoft подтвердили готовность продолжать это сотрудничество. Между тем процессоры Snapdragon используют альтернативную технологию, созданную компанией ARM Holdings. Прошлым летом эта компания была куплена за $32 млрд корпорацией SoftBank Group. Альянс с Qualcomm позволит Microsoft диверсифицировать технологическую базу и выйти на новые рынки.

Вторая попытка В 2012 г. Microsoft уже выпускала Windows RT для процессоров ARM, но в 2013 г. ей пришлось списать $900 млн активов, связанных с Surface RT. А через три года проект был свернут.

Qualcomm, крупнейший в мире производитель процессоров для смартфонов, в свою очередь надеется с помощью партнерства с Microsoft закрепиться на рынке планшетов и ноутбуков, где традиционно доминировали технологии Intel. Хотя по количеству продаваемых устройств эти категории продуктов существенно уступают смартфонам, они остаются привлекательными для разработчиков, особенно тех, кто ориентируется на дорогие модели для корпоративных клиентов. А возможность использовать Windows 10 означает совместимость с множеством приложений, созданных для ПК, которые до сих пор были недоступны для платформы Qualcomm.

Как утверждается, «подавляющее большинство» приложений для ПК с ранними версиями Windows смогут работать на новых процессорах Snapdragon. Проблему совместимости Microsoft намеревается решить с помощью режима эмуляции. «Старые приложения в режиме эмуляции будут прекрасно функционировать, при этом их производительность будет примерно такой же, как при работе на ПК аналогичной ценовой категории», – уверяет представитель Microsoft.

Однако некоторые аналитики, включая вице-президента Forrester Research Джей-Пи Годнера, настроены скептически: «Если Microsoft допустит здесь промах, ей будет нанесен тяжелый удар. Попытка сделать ставку на ARM наводит на воспоминание о неудачном опыте RT. Впрочем, если все пойдет хорошо, то планшеты и ноутбуки на Windows могут стать более конкурентоспособными в противостоянии с iPad Pro производства Apple. Возможно, в результате на рынке даже появятся новые форм-факторы мобильных устройств».

Перевел Александр Силонов