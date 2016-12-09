Московское метро сократит закупки электронных билетов у «Микрона»

В понедельник Московский метрополитен заключил контракт с зеленоградским производителем микроэлектроники «Микрон» на поставку 198,5 млн транспортных карт за 1,32 млрд руб. Об этом говорится в материалах сайта госзакупок.

В конце мая 2015 г. метрополитен подписал с тем же «Микроном» договор на поставку 305,5 млн билетов за 2 млрд руб. Поставки сократились на треть, что представитель метрополитена объясняет появлением новых билетных решений. По его словам, сейчас проезд можно оплатить с помощью технологий PayPass, карты «Тройка» или смартфона (см. врез).

За прошедшие полтора года удельная стоимость одного билета для метро не изменилась и составляет 6,64 руб. Сокращение издержек позволило «Микрону» сохранить приемлемую маржинальность, уверяет представитель завода Алексей Дианов. В конце апреля этого года гендиректором завода, который контролируется АФК «Система», стала бывший президент «Система масс-медиа» (объединяет медийные активы АФК) Гульнара Хасьянова. По словам Дианова, новому менеджменту удалось найти альтернативных поставщиков компонентов для производства карт и снизить их себестоимость. На сколько удалось уменьшить себестоимость, он не говорит.

В метро по смартфону В сентябре прошлого года Московский метрополитен совместно с департаментом транспорта и сотовыми операторами «Вымпелком», МТС и «Мегафон» запустил сервис «Мобильный билет», который позволяет оплатить проезд, приложив к турникету мобильный телефон с поддержкой технологии ближней связи (NFC).

С начала сотрудничества в 2007 г. завод поставил метрополитену более 3 млрд карт. В прошлом году «Микрон» впервые с 2011 г. повысил отпускную цену билета для метрополитена с 4,9 до 6,64 руб. за штуку. Увеличение цены соответствовало изменению рыночных условий, поскольку за прошедший к тому моменту год производство бланков подорожало, говорил тогда Дианов.

В России, объясняет Дианов, производятся микрочип и бумажная оболочка билета, антенна же импортная (Дианов отказался называть страну производства). В прошлом году он говорил, что «Микрон» планирует полностью локализовать производство билетов, для чего был бы необходим собственный завод по производству антенн. Но это было бы целесообразно лишь при спросе на продукцию не менее чем в 1 млрд шт. ежегодно, отмечает Дианов. Пока что он гораздо меньше, замечает он. К закупкам метрополитена добавляются поставки в регионы (куда «Микрон» каждый месяц поставляет около 1 млн карт для транспорта), а также экспорт, исчисляющийся 2–3 млн шт. ежемесячно, рассказывает Дианов. Страны-покупатели он назвать отказался.

В прошлом году в конкурсе метро помимо «Микрона» хотела участвовать компания «Азимут» из Благовещенска, но ее заявка метрополитен не устроила. Компания не предоставила справку о цепочке собственников, а также не подтвердила, что вместе с субподрядчиками владеет полной технологической цепочкой производства билетов. Так что в этом и прошлом году «Микрон» был единственным претендентом на поставку билетов. Для турникетов Московского метрополитена подходит только технология одноразовых билетов Ultralight, а она запатентована «Микроном», с которым метрополитен и сотрудничает еще со времен Дмитрия Гаева (прежнего руководителя московского метро), поясняет представитель метрополитена.